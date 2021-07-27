الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

راغب علامة يطرح أغنيته الجديدة «فورًا غرام» عبر يوتيوب (فيديو)

راغب علامه
راغب علامه

طرح المطرب اللبناني راغب علامة الكليب الرسمي لأحدث أغانيه "فورًا غرام"، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من إخراج فارس سخون وهي من إنتاج شقيقه خضر علامة وباك استيج للإنتاج الفني، وهي من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم، وسجلها باستديوهات ناصر الأسعد، وقد تم تصويرها في أحد فنادق ومنتجعات مدينة بيروت.  

 

يذكر أن راغب علامة، أعلن منذ أسبوعين بداية تصوير فيديو كليب أغنية "فورًا غرام"، كما طرح مؤخرًا أغنية تحمل اسم "إنتوا أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أغنية" إنتوا أملنا" من كلمات الشاعر اللبنانى نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبنانى جان مارى رياشى.

وحلّ المطرب اللبناني راغب علامة، ضيفًا على برنامج "سهرانين"، الذي يُقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، في عيد الأضحى المبارك.

وأحيا راغب علامة، حفلًا غنائيًا على مسرح أوبرا دبي قبل أيام، وسط حضور حشد من جمهوره، وقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه.

يذكر أن أول أغنية قدمها الفنان راغب علامة كانت أغنية "اتفرج عالحلاوة" ثم "يا بنت السلطان"، وأول ألبوماته الغنائية كان ألبوم "بكرة بيبرم دولابك"، وله العديد من الأغاني الناجحة التي لا تزال باقية في الذاكرة، ومن ألبوماته: "توأم روحى" الذي تجاوزت توزيعاته في مصر حاجز الـ300 ألف نسخة "6 طبعات".

شارك راغب علامة في لجنة تحكيم برنامج "عرب أيدول" في الموسمين الأول والثاني، واعتذر عن عدم المشاركة في الموسم الثالث، ثم عاد ليكون عضو لجنة تحكيم برنامج "إكس فاكتور" مع إليسا على شاشة إم بي سي فور، وشارك في لجنة تحكيم "ذا فويس" في الموسم الخامس مع أحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي، كما تم تنصيبه سفيرًا للسلام والنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة.

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