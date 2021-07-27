رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود الطواقم الطبية منذ بداية جائحة كورونا

أشاد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، بجهود الطواقم الطبية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم.



وأوضح رئيس جامعة الأزهر خلال مشاركته في مجلس كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة اليوم لتكريم رؤساء الأقسام الأكاديمية والإكلينيكية بالكلية ممن بلغوا السن القانونية، بحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، أن جهود قطاع الطب بجامعة الأزهر لمسها القاصي والداني على مدار الجائحة، مشيرا إلى أن هذه الجهود في مستشفيات العزل في جميع محافظات الجمهورية، كان لها الفضل في تصديق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعيين عدد 2500 طبيب بكليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط.



وعبر رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بهذه الروح الطيبة والجو الأسرى الذي يسود مجلس كلية طب البنات، مشيرا إلى أن هذه الروح الطيبة ينعكس أثرها على العملية التعليمية وخدمة المجتمع التي تميز قطاع الطب عن غيره من سائر القطاعات.



الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، من جانبه أوضح أن قطاع الطب بجامعة الأزهر يخرج سنويا ثلث عدد الأطباء على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن اطباء الأزهر طاقة ايجابيه في جميع الميادين التي يعملون بها.



كما أوضح صديق أن هذه الجهود لمسها القاصي والداني من خلال القوافل الطبية التي جابت معظم المناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية، وحتى خارج مصر من خلال القوافل الطبية التي تم إرسالها إلى الدول الإفريقية الشقيقة في تشاد والسودان ونيجيريا، ولبنان وغير من باقي الدول.



الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات أشاد بكلية طب البنات، خاصة وأنها كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء عام 2014 م، وأيضا كانت سباقه في سعيها للحصول على شهادة تجديد الاعتماد، كما أشاد بجهود مستشفى الزهراء الجامعي التابع لطب بنات الأزهر بالقاهرة في سبيل تضميد الجراح وتخفيف الأم المرضى بمختلف محافظات الجمهورية.



وفي ختام المجلس تم تكريم العديد من الشخصيات المخلصة التي بذلت الغالي والنفيس في أداء رسالتها على الوجه الأكمل.



جاء ذلك بحضور الدكتور هشام فرهود عميد الكلية، والدكتورة هناء العبيسي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان الشال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة تغريد عبد الرحمن مدير عام مستشفي الزهراء الجامعي، ولفيف من رؤساء الأقسام الأكاديمية والإكلينيكية بالكلية والمستشفى.