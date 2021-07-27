الثلاثاء 27 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الاستثمار اليونانى يعلن إصابته بكورونا.. وتسجيل 3593 حالة جديدة

كورونا في اليونان
كورونا في اليونان

أعلن وزير الاستثمار والتنمية اليوناني أدونيس جيورجياديس، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال جيورجياديس - في تغريدة دوّنها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إنه بعد إصابته بالحمى ليلة أمس، أجرى اختبار الكشف عن فيروس "كورونا"، وكانت النتيجة إيجابية.

وأضاف الوزير: "عمري 49 عامًا تقريبًا والسبب الوحيد الذي يجعلني على يقين بأن إصابتي ستكون خفيفة هو أنني تلقيت التطعيم بالكامل"، داعيًا الجميع وخاصة كبار السن، إلى تلقي جرعات اللقاح في أسرع وقت ممكن.
يًشار إلى أن جيورجياديس أجرى أمس الإثنين، اختبارًا سريعًا قبل الظهور على قناة تليفزيونية خاصة، لكن النتيجة كانت سلبية.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية في اليونان، اليوم، تسجيل 3593 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 482 ألفًا و145 مُصابًا.
وأفادت صحيفة "كاثميريني" اليونانية، عبر موقعها الإلكتروني، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 12 ألفًا و911 حالة وفاة فور تسجيل 8 وفيات جديدة أمس.
كما أشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للرعاية الصحية في وحدات العناية المركزة حاليًا يبلغ 142 حالة.

كورونا حول العالم 

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 194.7 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.89 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 194 مليونًا و723 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و167 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و897 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإيران.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

الأكثر قراءة

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

بوابة التعليم الفنى التجارى 2021.. متاح الان الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

اعرف طرق معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس الصف الثالث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الإرهابية والإدارة الأمريكية.. وحقوق الإنسان

يسرى عبيد يكتب: تونس تنتفض ضد الإخوان.. النهاية تقترب

جلال حمام

الشعب التونسى يحطم قيده

القس. رفعت فكرى

كورونا والخرافات الدينية

د. القس صفوت البياضى

مخاطر التلوث البيئى.. ناقوس يرن

مؤمن المحمدي

الكأس السلطانية

د.أحمد الخميسى

أشرف زكى.. دفاعًا عن الفن

ثروت الخرباوي

مشروع الإخوان هو الخصم الأكبر للإسلام

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تشديد إسرائيل حصار غزة يوقف 13 مشروعا للبنية التحتية

«الوطنى الفلسطيني»: ما يفعله الاحتلال بالقدس جرائم تستوجب العقاب

إصابة واعتقال 9 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية