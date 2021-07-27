جامعة بني سويف تحصد أول الألعاب الجماعية ببطولة «سبورت فيت»

كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، الطلاب الفائزين من الجامعات المصرية المشاركين في بطولة "سبورت فيت" للكليات المتخصصة (كليات التربية الرياضية) والتي استضافتها الجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بملاعب كلية التربية الرياضية على مدار 3 أيام، بمشاركة 270 طالبا وطالبة وهيئة معاونة من 12 جامعة مصرية.

جامعة بني سويف

وجاء ذلك بحضور الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية لتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وأحمد عبد ربه مدير الإدارة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومصطفى إبراهيم مدير مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف، ومحمد عبد التواب وكيل مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف، والدكتور حسام الهواري منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، والكابتن محمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب بالجامعة.

جامعة بني سويف

ونقل الدكتور منصور حسن تحيات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي إلى الطلاب المشاركين في البطولة مقدماً التهنئة لهم على ما حققوه من تفوق ونجاح خلال البطولة، وكذلك للطلاب الحاصلين على المراكز الأولي، مؤكدا أن البطولة تأتي كأول تجمع طلابي للجامعات المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد وتهدف إلى بناء أواصر التعارف والصداقة بين طلاب الجامعات المصرية واكتشاف المواهب والقدرات الخاصة في اللياقة البدنية.

جامعة بني سويف

وأكد رئيس جامعة بنى سويف على أهمية الأنشطة في اكتشاف المواهب عند الطلاب في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية من أجل تنمية شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، إضافة إلى إسهام تلك الأنشطة في صقل المواهب الرياضية لدى الطلاب، وتعزيز خبراتهم الحياتية.

جامعة بني سويف

وأشار الكابتن محمد فاروق، مدير إدارة رعاية الشباب إلى أن الجامعة عملت على تقديم وتوفير كافة الخدمات للكليات التي شاركت في البطولة تنفيذا لتوجيهات الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ودعمه الدائم لجميع الأنشطة الطلابية المختلفة التي يتم إقامتها داخل الجامعة.

جامعة بني سويف

وفى نهاية الاحتفال أهدي الدكتور منصور حسن درع الجامعة إلى الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية لتنمية الرياضية ممثله عن وزارة الشباب والرياضة موجهاً الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجهود الوزارة بالتعاون مع الجامعة في تنظيم تلك البطولة.

جامعة بني سويف

كما تم تسليم شهادات التقدير لكل من إدارة الجولة، واتحاد الطلاب، وهيئة المحكمين بالبطولة، و منظمي البطولة، وهيئة إشراف وزارة الشباب والرياضة، وطالب ممثلاً عن كل جامعة مشاركة وهى جامعات الإسكندرية، أسيوط، المنصورة، بنها، المنوفية، الزقازيق، جنوب الوادي، قناة السويس، بنى سويف، الفيوم، السادات، سوهاج، العريش.

جامعة بني سويف

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة حصول جامعة بنى سويف على المركز الأول في الألعاب الجماعية طالبات، وجامعة المنصورة على المركز الثاني، وجامعة سوهاج على المركز الثالث، وفي الألعاب الجماعية طلبة حصلت جامعة المنوفية على المركز الأول، وجامعة المنصورة على المركز الثاني، وجامعة جنوب الوادي على المركز الثالث.

جامعة بني سويف

وفى الألعاب الفردية "طالبات" حصلت جامعة جنوب الوادي على المركز الأول، وقناة السويس على المركزين الثاني والثالث، وفى الألعاب الفردية طلبة حصلت جامعة الإسكندرية على المركز الأول، وجامعة الزقازيق على المركزين الثاني والثالث، وتم تسليم الطلاب الفائزين الميداليات.