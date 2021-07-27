الثلاثاء 27 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب التنسيقية للشعب المصري: نعمل لنكون عند حُسن ظنكم

محمد تيسير مطر
محمد تيسير مطر

وجّه محمد مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر حزب إرادة جيل، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك خلال كلمته بآخر جلسة لمجلس النواب بدور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثاني.

وقال مطر: "باسمى واسم حزب إرادة جيل نتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى فلولا دعمه للشباب لم نك موجودين هنا، كما أوجه الشكر للمستشار حنفى جبالى لأدائه المتميز فى إدارة مجلس النواب، وكل التحية لأعضاء مجلس النواب".

وتعهد مطر بمواصلة العمل بالليل والنهار من أجل إرضاء الشعب المصرى، مضيفًا:"خالص الشكر لأبناء الشعب المصرى الذى منحنا الثقة ونأمل أن نكون عند حسن ظنه" موجهًا التحية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" مؤكدًا أن التنسيقية تعمل كثيرا من أجل النهوض بالمجتمع المصرى".

النائب محمد تيسير مطر مجلس النواب تنسيقية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين السيسي النواب

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