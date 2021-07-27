الأولى على الدبلومات الفنية بسوهاج: نفسى أبقى معيدة بكلية تجارة

وسط فرحة عارمة بقرية "آبار الوقف" التابعة لمركز أخميم جنوب محافظة سوهاج، انطلقت الزغاريد من بيت الشيخ زكريا محمد أحد أئمة الأوقاف بسوهاج وجيرانه احتفالا بتفوق ابنته "أسماء" وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى دبلوم المدارس الفنية بنظام 5 سنوات بمجموع 98%.

وقالت أسماء زكريا محمد الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية إنها سعيدة بما حققته من نجاح وماحصلت عليه من درجات إرضاء لوالديها، مضيفة: “كنت أتوقع تفوقي بسبب ما بذلته من جهد واجتهاد خلال الخمس سنوات، ولكن لم أتوقع أن أكون ضمن أوائل الجمهورية”.

وأضافت أسماء زكريا أنها اجتهدت خلال الخمس سنوات الماضية رغبة فى تحقيق أمنيتها بالالتحاق بكلية التجارة جامعة سوهاج لتحقيق حلمها الأكبر فى أن تتعين معيدة بالكلية وتلتحق بركب أعضاء هيئة التدريس.

واستكملت زكريا أنها تهدى نجاحها لوالديها لأنهما هم من شجعوها على المذاكرة وخاصة والدها "الشيخ زكريا" الذي كان يحفزها بالأحاديث والآيات القرآنية عن قيمة المجتهدين عند الله وعند الناس وكيف يكونوا فى منزلة عليا بالمجتمع.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت اليوم أسماء أوائل في التعليم الفني، وكان من بينهم اسم ابنة محافظة سوهاج بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية.