الأول على «الثانوية الصناعية» بقنا: أعمل في الزراعة وكنت بذاكر 5 ساعات يوميًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، عن أوائل الدبلومات الفنية، وذلك بعد أن تم الإعلان عن نتائج الامتحانات منذ دقائق قليلة، حيث حصل طالب من مدينة نقادة جنوبي محافظة قنا، على المركز الأول بمحافظات الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية.



وحقق الطالب محمد منصور زهري نادي، ابن مركز نقادة، جنوبي محافظة قنا، المركز الأول على الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الـ3 سنوات للتعليم والتدريب المزدوج.



ومن جانبه يقول الأول على الثانوية الفنية، إنه كان يستذكر دروسه ومواده صباحًا ومساءًا ولذلك لمدة تصل لـ5 ساعات يومية، وذلك من أجل تحقيق نتيجة مرضية له ولأسرته، حيث يحلم بدخول المعهد الفني الصناعي، لافتًا إلي أن التعليم الفني مثله مثل الثانوية العامة، لابد أن يستذكر الطالب دروسه من أجل تحقيق نتيجة مرضية في الامتحانات.



وتابع نادي لـ"الدستور" أن أسرته ساعدته على استذكار دروسه، قائلًا:"أبويا وأمي وأخواتي كانوا بيشجعوني على المذاكرة دايمًا، ووقفوا جمبي عشان أقدر أوصل للنتيجة دي واطلع من الأوائل" لافتًا إلي أنه لم يكن يتوقع أن يكون ضمن الأوائل وانتابته فرحة وسعادة كبرى عقب علمه بالنتيجة.



وأكد الأول على الثانوية الفنية، أنه كان يعمل إلى جانب دراسته بالثانوية الفنية، مشيرًا إلى أنه كان يعمل في الأرض الزراعية مع أصدقائه، قائلًا: "كنت بروح الأرض أشتغل انا وأصدقائي، وكنت بحاول أوفق ما بين الشغل والدراسة".

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2020/2021.

ووجه وزير التربية والتعليم التهاني لأوائل الدبلومات الفنية، متمنيًا لهم المزيد من التفوق في حياتهم المستقبلية.