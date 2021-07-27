ياسر الهضيبي: الرئيس قيس السعيد انحاز لصوت التونسيين

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه تأتي تحت نص الفصل 80 من الدستور واحتفال التونسيين يؤكد دستورية قرار الرئيس التونسي وهو ما وضح في خروج الناس للشوراع اليوم احتفالاً بقرارات قيس السعيد.

أضاف الهضيبي أن ما يحدث في تونس نتيجة طبيعية للصراعات السياسية المزمنة على مدار 10 سنوات وهو عمر الثورة التونسية، نتيجة دخول حركة النهضة الإخوانية للساحة السياسية، والتي كرست لها الحركة بصورة ممنهجة منذ 2014، حينما نجحت في تمرير دستور مفخخ فرق المسؤولية السياسية وخلق حالة من التنازع بين السلطات الثلاث «الرئاسية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية» مما أدى لتعطيل حركة البلاد الايجابية نحو تغير حقيقي يلمسه المواطن العادي في الشارع التونسي على كافة المستويات.

أشار عضو الشيوخ إلى أن الرئيس قيس سعيد استطاع أن يخلص البلاد من الإخوان قبل انفرادهم بالحكم كما حدث في مصر 2012 عندما خرج المصريون ضد حكم الإخوان في 30 يونيو وهددت قياداتهم بالإرهاب والعنف وهو ما حدث في تونس عقب قرارات الرئيس التونسي، إذ دعا راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة التونسية أتباعه إلى الخروج إلى الميادين والاعتراض على القرارات التى اتخذها الرئيس التونسي.

أوضح أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان أنه منذ 2014 فشلت القوى السياسية في الوصول لتوافق حول اختيار أعضاء المحكمة الدستورية، وهذا في ذاته شكل فراغ معوق كونها الحكم بين السلطات الثلاث فى حالة وجود نزاع هو حاصل بالفعل، وفى ظل تفشى وباء كورونا في البلاد وما نتج عنه من ازدياد وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية دخلت تونس في نفق الفشل السياسي والعبث وبات البلاد على محك الفوضى التي تنذر بعواقب وخيمة.