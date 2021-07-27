الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تستعد لإطلاق فيلم «رحلة سائح في مصر»

خالد العنانى
خالد العنانى

أعلنت وزارة السياحة تنفيذ فيلم ترويجي على غرار «رحلة سائح في مصر» الذي صدر مع استئناف الحركة السياحية فى يوليو 2020، لإبراز الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الدولة خاصة المطبقة في المطارات والأماكن السياحية والأثرية المختلفة في مصر، وسيتم خلاله أيضاً تسليط الضوء إلى انضمام بعض المطارات المصرية للقائمة الدولية للسفر الصحي الآمن.

كما يبحث الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار الخطة المقدمة من هيئة تنشيط السياحة باستضافة عدد من المؤثرين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي لمصر في السوق العربي، بالإضافة إلى استعراض أعداد السياحة الوافدة لمصر من السوق العربي وشهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية وجاء كأحد نتائج الحملة الترويجية التي تم إطلاقها بالسوق العربي بدءاً من مايو الماضي على أهم المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وكبرى منصات البحث والحجز.

كما يتم حاليا  بحث مقترحات لربط مدن البحر الأحمر بوادى النيل على كافة محاوره ودمج منتج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية بما يساهم في زيادة الميزة التنافسية للمقصد السياحي المصري وخلق منتج سياحي يجمع بين الاستمتاع بعنصر الترفيه والشواطئ والآثار المصرية معاً.

سياحة وزارة السياحة والآثار فيلم ترويجي المطارات السفر الآمن

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الإجابة تونس!

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