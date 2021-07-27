الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع ساحل سليم بأسيوط

حملات إزالة الإشغالات
حملات إزالة الإشغالات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار خطة المحافظة في رفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع وتطبيق وفرض سيادة القانون على الجميع من أجل استعادة الانضباط للشارع الأسيوطي والقضاء على ظاهرة الإشغالات والتي تؤثر على الحركة المرورية للمواطنين.

حملة لرفع الاشغالات بساحل سليم (10)
رفع الإشغالات والتعديات

وأشار محافظ أسيوط إلى التنسيق بين رؤساء المراكز وشرطة المرافق لتكثيف الحملات مع تنفيذ متابعة من الوحدات المحلية لعدم عودتها مرة أخرى بعد إزالتها تسهيلا لحركة المرور مع تحرير محاضر للمخالفين منوهًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات التي يحتاج إليها المواطن.

حملة لرفع الاشغالات بساحل سليم (7)
رفع الإشغالات والتعديات

وأوضح المحافظ إنه تم تنفيذ حملة مرافق مكبرة بمدينة ساحل سليم، حيث تم رفع جميع الإشغالات وفروشات المحال التجارية والباعة المتعدين على حرم الطريق وتوجيه إنذرات للمحلات المخالفة بالالتزام بحدود محلاتهم لعدم التعرض للمسائلة القانونية كما تم إزالة البروزات المخالفة.

حملة لرفع الاشغالات بساحل سليم (6)
رفع الإشغالات والتعديات

من جانبه أشار أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إلى إنه بناءا على تعليمات محافظ أسيوط تم تكثيف حملات إزالة التعديات والاشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة ساحل سليم حيث تم شن حملة مرافق مكبرة تم خلالها رفع كافة التعديات على حرم الطريق ورفع الإشغالات والبروزات أمام المحلات وتند القماش وذلك بالتنسيق مع مركز شرطة ساحل سليم وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية وبمشاركة نواب المركز ومسئولي الإشغالات لافتًا إلى تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق لما تتسبب فيه من مشاكل مرورية أمام المواطنين والسيارات.

حملة لرفع الاشغالات بساحل سليم (4)
رفع الإشغالات والتعديات

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).  

حملة لرفع الاشغالات بساحل سليم (3)
رفع الإشغالات والتعديات

حملة لرفع الاشغالات بساحل سليم
حملة لرفع الاشغالات بساحل سليم
اسيوط محافظة اجراءات محافظ أسيوط حركة المرور شرطة المرافق مركز شرطة الحركة المرورية الإجراءات القانونية اللواء عصام سعد إزالة الاشغالات تحرير محاضر للمخالفين الشوارع والميادين

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