أحمد سعد بعد الانفصال عن خطيبته: كل يوم بداية جديدة

عاش الفورمة

شارك أحمد سعد جمهوره عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" مجموعة من الصور الجديدة وهى في أول جلسة تصوير بعد إعلان انتهاء خطوبته، ظاهرًا بإطلالة صيفية مستعرضًا عضلاته.

أحمد سعد

وعلّق أحمد سعد على الصور التي نشرها عبر "انستجرام" قائلًا: "كل يوم بداية جديدة"، وتفاعل معه عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا، ولاقت الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي تفاعل كبير وصل لـ18 ألف إعجابًا.

أحمد سعد

وكتب شريف عبد الشافي من روّاد السوشيال ميديا عبر "انستجرام" قائلًا: "عاش الفورمة يا حمادة"، وشجعته فتاة تدعى بوبا سليم من جمهور أحمد سعد، عبر مواقع التواصل و"انستجرام" فكتبت قائلًة: "عاش"، وصحبت التعليق الخاص بها بإيموجي قلب وتصفيق.

أحمد سعد

وداعب حساب يحمل اسم محمد الحلو من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، فكتب له على الصور قائلًا: "الكاب دا يخصني يا صحبي 😌"، واندمجت نور سعد من جمهور الفنان أحمد سعد عبر مواقع التواصل على السوشيال ميديا قائلًة:" @ahmed_saad_official2018 والنضاره تخصني يانجم🙄😂😂".

وعلّقت ندى عصام من روّاد السوشيال عبر موقع تبادل الصور وفيديوهات القصيرة "انستجرام: قائلًة: "هتكسر الدنيا"، وكتب حساب يحمل اسم اسلام مطر أبو وعد، من روّاد السوشيال ميديا قائلًا: "أخوياااا وحبيب قلبي انشاء الله نجاااااااح".

أحمد سعد

وأعلن أحمد سعد انفصاله عن خطيبته بعد ارتباط دام لمدة 10 أشهر ولم يفصح أي منهما عن الأسباب.

وأحمد سعد طرح أغنية "الملوك" مع عنبة وزركش والتي نالت إعجاب الجمهور وكثرت حاجز ال15 مليون مشاهدة على موقع فيسبوك، كما شارك في الموسم الرمضاني الماضي كضيف شرف في مسلسل "موسى" مع محمد رمضان وسمية الخشاب.