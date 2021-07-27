تنشر الدستور موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021.. وأخر أخبار التصحيح.. أيام قليلة وتنتهى امتحانات الثانوية العامة، ليستعد طلاب الثانوية العامة للتقديم فى التنسيق، حيث ينتهى طلاب الشعبة الأدبية من الامتحانات يوم 29 يوليو الجارى، على أن يكون أخر يوم فى الامتحانات للشعبة العلمية يوم 2 أغسطس المقبل وتنتهى تمامًا امتحانات الثانوية العامة والتى تقام الآن داخل لجان الثانوية العامة، وتتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة عمليات الثانوية العامة والتى يتابعها وزير التربية والتعليم بنفسه.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021.. وأخر أخبار التصحيح

وحول نتيجة امتحانات الثانوية العامة كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فإن الوزارة قاربت على الانتهاء من أغلب المواد الدراسية التى امتحنها الطلاب وأن التصحيح يسير على ما يرام، مشيرًا المصدر أن كل الكلام الذي تم نشره حول الدرجات النهائية غير دقيق، وسوف يعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي جميع تفاصيل النتيجة من خلال مؤتمر صحفى تستعد له وزارة التربية والتعليم للإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة لعام 2021، على أن يتم إذاعة هذا المؤتمر على التلفزيون وأيضًا يتم نشره من خلال بيانات رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021.

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وقالت المصادر خلال تصريحاتها لموقع الدستور أن النتيجة سوف يتم إعلانها عقب الانتهاء من الامتحانات بـ10 أيام أي سوف يتم إعلانها فى 12 أو 13 أغسطس المقبل، مؤكدة المصادر أن التظلمات سوف تكون موجودة هذا العام ولم تنتهى مثلما أشاع البعض حيث أن التظلمات نظام قانونى لا استغناء عنه حسبما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي من قبل، وأكدت المصادر حول نتيجة الثانوية العامة 2021 أن الأخطاء سوف تكون قليلة جدًا وذلك تظرًا للتصحيح الالكترونى الذي يكون أفضل بكثير من التصحيح اليدوي والذي أشاد به عدد كبير من المعلمين وخبراء التعليم.