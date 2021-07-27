الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ثانوية عامة 2021.. مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة ثانوية عامة.. يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة (العلمية/رياضيات)، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية  "الديناميكا"، غدا الأربعاء، بإجمالي عدد 100 ألف و435 طالبا/طالبة.

مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة ثانوية عامة

وتنشر "الدستور" مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الديناميكا، لطلاب الشعبة الرياضية، وأبرز المسائل المتوقعة فى الامتحان.

وأدى صباح اليوم، 255 ألفا و353 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة "علم النفس والاجتماع"، كما أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان التاريخ ( الورقة الأولى)، بإجمالي 225 طالب/طالبة، كما أدى طلاب مدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 1179 طالب/طالبة، وذلك في اليوم الثانى عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية. 

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ننشر مراجعة ليلة الامتحان فى «الديناميكا» لطلاب الثانوية العامة

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (6) حالات غش منهم (2) حالة نشر، و(4) حالات غش وهم: الطالبة "ك.ع.م" بإدارة شرق طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لضبط قلم بكاميرا وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت، والطالب "م.ه.س" بإدارة أكتوبر بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط تابلت مهكر، وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت، والطالب "ا.ا.ا" بإدارة أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط تابلت مهكر ووجود شريحة متصلة بالتابلت، ضبط الطالبة "د.م.ا" بإدارة شبراخيت التعليمية بمحافظة البحيرة نظرًا لحوزتها سماعة مزروعة بالأذن ومتصلة بكارت فيزا، والطالب "ع.خ.ا" بإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش، والطالب "ع.ع.ا" بإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الديناميكا
اليوم الثانى على مستوى الجمهورية مكافحة الأدبية الثانوية امتحانات وزارة التربية محافظة الغربية المفاهيم

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