الأحد 25 يوليو 2021
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الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية

موقع بوابة التعليم الفني الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول» يبحث الطلاب عنها في شهادة الدبلومات الفنية لسنة 2020/2021 من أجل استخراج نتيجة الطلاب برقم الجلوس بعد أن انتهى الطلاب من الاختبارات بكل التخصصات قبل إجازة عيد الأضحي 2021.

وأوضح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، أن الظهور الرسمي للنتيجة «الدبلومات الفنية» تكون نهاية شهر يوليو سنة 2021، فور الانتهاء الكامل من عمليات التجميع وكذلك رصد الدرجات، بكل “الكنترولات” في محافظات الجمهورية.

من جانبه، أشار مجاهد نائب الوزير أن الوزارة، تستعد لإعلان النتيجة رسميا حيث ينتظرها جميع طلاب شهادة الدبلومات الفنية لسنة 2020/2021.


موقع بوابة التعليم الفني
 

يمكن للطالب/ة أو ولي الأمر الاطلاع المباشر عن النتيجة فور الاعتماد الرسمي عبر الموقع الرسمي للتعليم الفني، ويحصل الطالب/ة على النتيجة من خلال أرقام الجلوس الخاص به، من لينك الرسمى للوزارة، على الفور يتم ارسالها إلى مدارس الطلاب، بعد الظهور الالكتروني بعد يوم على أيقونة بوابة التعليم الفنى 2021 الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم المصرية https://fany.moe.gov.eg.

موقع بوابة التعليم الفني الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس 
 

يزداد القلق داخل نفوس أولياء أمور الطلاب بسبب انتهاء الكثير من عمليات التصحيح، ويستطيع الطالب/ة معرفة النتيجة بعد اعتمادها رسميا من خلال لينك بوابة التعليم الفني لاستخراج النتيجة

https://fany.moe.gov.eg/

الجدير بالذكر أنه أدى حوالي ( 816948 ) طالب/ة الاختبارات الخاصة بشهادة الدبلومات الفنية، في الدور الأول فى حوالي ( 1431 ) مادة، على مستوى كل التخصصات، وجاء ذلك موزع على (3111) لجنة امتحانية على مستوى محافظات الجمهورية، وتم بمشاركة حوالي (212951) مشتملين على ملاحظين ومراقبين وكذلك مراقبين أوائل وأيضا رؤساء اللجان، وحرصت وزارة التربية والتعليم، ان تنتهي الاختبارات بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية/ والوقائية، على الطلاب لحمايتهم من العدوى بسبب فيروس (كوفيد - 19).

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وائل لطفي

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الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

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