جامعة أسيوط تحتفل بتخريج الدفعة الـ 54 من كلية الطب

نظمت جامعة أسيوط، احتفالية كبرى، بمناسبة الدفعة 54 لأبناء كلية الطب، والذي أقيم بأرض المخيم الكشفي الدائم بجوار كلية التربية بالجامعة، كمقر مفتوح وملائم للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور الدكتور شحاته غريب شلقامي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، والدكتورة أماني عمر، وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور سعد زكي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتور يوسف صالح وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث, والدكتور ضياء الدين عبد الحميد نقيب أطباء أسيوط، بالإضافة إلى كوكبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وعدد من مديري رعاية الشباب بالجامعة وحشد من الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم .

- الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبناء

وأشاد الدكتور شحاتة غريب بما يحظى به أبناء كلية الطب من رواد العمل الطبي من مكانة مرموقة وما لهم من بصمات واضحة في إثراء الحركة العلمية والطبية داخل الجامعة.

وأكد على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبناء الجامعة من شباب الأطباء لتمكنهم من المنافسة في سوق العمل علي نحو يليق باسم ومكانة الجامعة، بما يساهم في رفع مستوي الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وفي قيام مستشفيات الجامعة بدورها الريادي المتميز الذي احتل خلاله المركز الأول على مستوى صعيد مصر في إجراء أكثر العمليات الجراحية دقةً وتعقيداً وما تستقبله من أعداد هائلة من المرضى تتجاوز 2 مليون مريض سنوياً.

- دعوة الجيل الجديد من الأطباء لضرورة مواصلة التعلم والبحث

ومن جانبها أكدت الدكتورة مها غانم، أن إدارة الجامعة لا تألوا جهداً في دعم كل الأجيال الجديدة من الكوادر الطبية في مختلف التخصصات للإسهام فى تخريج جيل جديد من الأطباء، على وعى كامل بقيمة العمل الطبي وإنسانيته، متمنية لهم مزيد من التقدم والاستمرار في أداء الواجب بصورة نموذجية و تخفيف الآلام عن كاهل المريض، و في ختام كلمتها دعت الجيل الجديد من الأطباء إلى ضرورة مواصلة التعلم والبحث لرفع كفاءتهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي.

وأعرب الدكتور علاء عطية عن بالغ فخره بتخريج كوكبة جديدة من الأطباء المؤهلين للقيام بواجبهم الإنساني والوطني، مؤكدين بذلك على رسالة جامعة أسيوط وريادتها على مستوى جامعات الصعيد ، كما دعا الخريجين والخريجات إلى الاعتناء بالمرضى و حسن معاملتهم و أكد أن مهنة الطب مهنة ذات أثر ملموس، مشيراً إلى حرص الجامعة علي توفير كافة الموارد المالية و البشرية لمساعدتهم على أداء رسالتهم على الوجه الأكمل متمنياً لهم مزيداً من التقدم والتفوق في حياتهم العلمية والعملية.

ووجه الدكتور ضياء الدين عبد الحميد، الشكر إلى أولياء أمور الطلاب وذويهم لجهودهم المضنية ودعمهم لأبنائهم، وفي ختام كلمته دعا الخريجين والخريجات الجدد من الأطباء لأداء قسم أبقراط الطبي إيذاناً ببدء مزاولتهم المهنة، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والاستمرار في تحصيل العلم للانطلاق نحو المستقبل والارتقاء بمنظومة العمل الطبي ككل، ثم تم تسليم شهادات التخرج لجميع الخريجين كما تم تسليم أوائل الخريجين دروع تكريماً لتفوقهم.

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

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