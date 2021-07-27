«نقيب بني سويف» عن مقتل محامي الواسطى: لن نفرط في حق الزميل

نعى مجلس نقابة محامين بني سويف برئاسة النقيب طارق عبدالعظيم، وفاة حسام الجندي المحامي، والمقيم بقرية "أبوصير الملق" مركز الواسطى شمال بني سويف، والذي لقي مصرعه مساء أمس إثر حادث جنائي مرير.

وأكد مجلس النقابة، في بيان، أنه في حالة انعقاد وتواصل مع كافة الجهات المعنية للوقوف على مستجدات الحادث الأليم للوصول للحقيقة وحق الزميل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد أنه لم ولن يفرط في حق الزميل، مقدما خالص التعازي لأسرة الزميل ولكل محامي ببني سويف وللجمعية العمومية لمحامي الواسطى.

كما أعلن نقيب محامي بني سويف عن حضور مجلس النقابة الفرعية التحقيقات، ومتابعتها أولا بأول وتقديم كافة أوجه الدعم للزميل الراحل ولأسرته.

وأوضح "عبدالعظيم" أن الحادث كان نتاج خلاف عائلي وأسري، وتم إلقاء القبض على بعض المتهمين في وقت وجيز بواسطة أجهزة الأمن جدا، مطالبا الزملاء بضبط النفس لاستعادة حق الزميل.