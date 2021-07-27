رئيس مجلس أمناء «مصر الخير»: التنمية المحلية قدمت الدعم الكامل لنجاح مشروعات المحافظات

قدم الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، الشكر للواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على الدعم الذي تقدمه الوزارة فيما يخص العديد من المشروعات التي تقوم بها المؤسسة على أرض المحافظات.

وقال الدكتور علي جمعة، خلال لقائه وزير التنمية المحلية، اليوم بمقر ديوان عام الوزارة، إن “مصر الخير تهتم بعدد من الملفات التي تهم الأسر المصرية من التعليم، وتوفير السكن الكريم والصحة والبحث العلمى وغيرها تنفيذاً لشعار المؤسسة تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية”.

وزير التنيمة المحلية ورئيس أمناء مصر الخير

وأكد رئيس مجلس أمناء مصر الخير، أن المؤسسة شاركت في مرحلة الإنطلاق لمبادرة حياة كريمة بالعمل علي تطوير عدد (37) قرية بمحافظات: المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا من إجمالي 174 قرية مستهدفة خلال المرحلة الأولى من المبادرة.

كما أشار الدكتور علي جمعة إلى المساهمة المستمرة من مصر الخير لدعم الفئات الأكثر استحقاقاً بقرى "حياة كريمة" من خلال الحملات الموسمية من كراتين المواد الغذائية وتوزيع اللحوم.

الجدير بالذكر أن مؤسسة مصر الخير خلال المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة قامت بتطوير ورفع كفاءة (1782) منزل، ونفذت (40) قافلة طبية (شاملة ورمد) كما قدمت خدمات طبية متنوعة (2820 نظارة طبية و 934 عملية عيون و 433 عملية جراحية و 168 جهاز تعويضى)، كما نفذت مصر الخير أيضاً (14) قافلة بيطرية قدمت (11800) خدمة الإنتاج الحيواني، وأيضاً تم توصيل مياه لـ(322) منزل.

وزير التنيمة المحلية ورئيس أمناء مصر الخير

بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة مدرسة الناهية الإبتدائية بمحافظة أسيوط، وأيضاً ساهمت المؤسسة في التطوير الشامل لقرية الدهسة بقنا من خلال تطوير (5) مدارس ووحدة صحية و مد شبكات مياه بالقرية.

وكانت وزارة التنمية المحلية، قد أكدت أنها تقدم الدعم الكامل لكافة المؤسسات بهدف تحقيق التنمية في كافة قطاعات الإدارة المحلية على مستوى محافظات الجمهورية.