الثلاثاء 27 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد قطارات العودة من إجازة عيد الأضحى بخط «القاهرة - أسوان»

قطار
قطار

تستمر هيئة السكة الحديد فى حجز قطارات العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك حتي يوم ٣١ يوليو الجاري، حيث وفرت الهيئة ١٣١ ألف مقعد يوميا بعدما قامت بتزويد القطارات أو جدول التشغيل اليومي بـ١٧١ قطارا.

 

ونسلط الضوء على مواعيد القطارات المكيفة خط “القاهرة  - أسوان”  خلال فترة تشغيل العودة من إجازة عيد الأضحى: 

 

قطار رقم 1902 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.

قطار رقم 934 الإسكندرية الأقصر VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 01.10 بعد منتصف الليل.

قطار رقم 978 القاهرة أسيوط VIP موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.

قطار رقم 980 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.

قطار رقم 2010 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 982 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

قطار رقم 986 القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطا رقم 186 بور سعيد سوهاج مختلط (مكيف - مميز) موعد قيامه من القاهرة الساعة 13.30 ظهرا.

قطار رقم 970 بور سعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 16.00 بعد الظهر.

قطار رقم 2006 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 17.15 بعد الظهر.

قطار رقم 2012 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 بعد الظهر.

قطار رقم 872 القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 بعد الظهر.

قطار رقم 988 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 بعد الظهر.

قطار رقم 84 القاهرة أسوان نوم موعد قيامه الساعة 19.20 بعد الظهر.

قطار رقم 86 القاهرة أسوان نوم موعد قيامه الساعة 19.45 بعد الظهر.

قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه من القاهرة الساعة 20.00 مساء.

قطار رقم 2014 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

قطار رقم 976 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.

قطار رقم 996 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 23.00 مساء.

قطار رقم 890 القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

قطارات مواعيد قطارات اليوم اجازة العودة عيد الأضحى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

القبض على «فتاة الهوهوز».. ومفاجأة بشأن مصور الفيديوهات

اعرف طرق معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس الصف الثالث

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوي الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أشرف زكى.. دفاعًا عن الفن

ثروت الخرباوي

مشروع الإخوان هو الخصم الأكبر للإسلام

منى رجب

دولة قوية متقدمة.. وإنسان لديه انتماء

جمال-أسعد

السد الإثيوبى وتفعيل الإمكانات

ماجد حبته

خاتمة «الربيع» الإخوانى

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

4 وفيات و1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد انضمامها للاتحاد الإفريقي كمراقب .. ماهي خطط وأهداف إسرائيل؟

أولمبياد طوكيو 2020: السباحة الإسرائيلية أناستازيا جوربينكو في النهائي برقم قياسي