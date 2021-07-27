مواعيد قطارات العودة من إجازة عيد الأضحى بخط «القاهرة - أسوان»

تستمر هيئة السكة الحديد فى حجز قطارات العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك حتي يوم ٣١ يوليو الجاري، حيث وفرت الهيئة ١٣١ ألف مقعد يوميا بعدما قامت بتزويد القطارات أو جدول التشغيل اليومي بـ١٧١ قطارا.

ونسلط الضوء على مواعيد القطارات المكيفة خط “القاهرة - أسوان” خلال فترة تشغيل العودة من إجازة عيد الأضحى:

قطار رقم 1902 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.

قطار رقم 934 الإسكندرية الأقصر VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 01.10 بعد منتصف الليل.

قطار رقم 978 القاهرة أسيوط VIP موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.

قطار رقم 980 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.

قطار رقم 2010 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 982 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

قطار رقم 986 القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطا رقم 186 بور سعيد سوهاج مختلط (مكيف - مميز) موعد قيامه من القاهرة الساعة 13.30 ظهرا.

قطار رقم 970 بور سعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 16.00 بعد الظهر.

قطار رقم 2006 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 17.15 بعد الظهر.

قطار رقم 2012 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 بعد الظهر.

قطار رقم 872 القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 بعد الظهر.

قطار رقم 988 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 بعد الظهر.

قطار رقم 84 القاهرة أسوان نوم موعد قيامه الساعة 19.20 بعد الظهر.

قطار رقم 86 القاهرة أسوان نوم موعد قيامه الساعة 19.45 بعد الظهر.

قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه من القاهرة الساعة 20.00 مساء.

قطار رقم 2014 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

قطار رقم 976 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.

قطار رقم 996 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 23.00 مساء.

قطار رقم 890 القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.