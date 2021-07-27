«النقض» ترفض طعن البرلماني السابق محمد فؤاد على نتيجة انتخابات 2020

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الكناني، اليوم الثلاثاء، عدم قبول طعن البرلماني السابق محمد فؤاد، على نتيجة دائرة العمرانية بالجيزة في انتخابات مجلس النواب 2020.

واستندت المحكمة في حكمها النهائي البات، إلى عدم اتباع النائب السابق للإجراءات القانونية الصحيحة بعدم تقدمه بتظلم إلى اللجنة العامة بشأن الأسباب التي ساقها في طعنه والمتعلقة بعمليتي الفرز والاقتراع.

وأضافت المحكمة أن المادة 54 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، نصت على أن لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات، ويقدم التظلم مشفوعا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو الفرز في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي الأصوات في الدائرة.

كما نصت المادة 55 من القرار ذاته نصت على عدم قبول الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقاً للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة، مشددة على أن التظلم إلى اللجنة العليا من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز على النحو المبين بالمادة 54، أمر لازم لقبول الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز.

وكانت المحكمة الإدارية العليا أحالت العام الماضي الطعن المقدم من الدكتور محمد فؤاد وعلاء شلتوت على نتيجة انتخابات دائرة العمرانية إلى محكمة النقض، للفصل في صحة عضوية النواب المعلن نجاحهما من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

- اختصاصات محكمة النقض

أهم اختصاصات محكمة النقض استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها وإصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية، وإعداد البحوث الفنية والإشراف على جداول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة (مادة 5 من قانون السلطة القضائية).