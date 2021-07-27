مصرع مدرسة أثناء ذهابها لمراقبة امتحانات الثانوية في حادث بالقليوبية

لقيت مدرسة مصرعها صباح اليوم أثناء ذهابها إلى مراقبة امتحانات الثانوية العامة فى مدينة شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية، إثر تعرضها لحادث تصادم على الطريق الدائرى بمنطقة أم بيومى وتم نقلها إلى مستشفى قليوب العام وتوفيت فور وصولها المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الدائرى بمنطقة أم بيومى وانتقلت أجهزة الأمن وتبين وفاة "س. م. ا" مدرسة.

وبالفحص تبين أن المتوفاة كانت فى طريقها للمراقبة فى امتحانات الثانوية العامة فى إحدى لجان مدينة شبرا الخيمة وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بالتصريح بالدفن.

وفى سياق متصل شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بمحافظة القليوبية بمنطقة سندنهور التابعة لدائرة مركز شرطة بنها إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسد، إثر حادث تصادم سيارة أجرة بدراجة نارية على الطريق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات مرور القليوبية، إخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى السريع ووجود مصابين وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف.

وتبين من المعاينة وتحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ودراجة نارية على أمام قرية سندنهور على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعة اتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع أنقاض الحادث من الطريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بالتحفظ على السيارة والدراجة وسؤال المصابين حول الواقعة.