الثلاثاء 27 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البطاطس بـ 5 جنيهات والبامية بـ9.. أسعار الخضروات في الأسواق

الخضروات
الخضروات

شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء استقرارا فى أسواق الجملة، وسجلت أسعار الطماطم 1.5-2.5 جنيه للكيلو، والبصل بين 1.5-3.5 جنيه، والبامية 9-13 جنيها، والخيار البلدى تراوح بين 1.5-3.5 جنيه، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

وتراوحت البطاطس في أسعار الجملة بين 2.5-5 جنيهات، والجزر بين 1.5-3 جنيهات، واستقر الفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها، والفلفل الرومي الأخضر بين 3 - 5 جنيهات، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو. 

واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2- 5.5 جنيه للكيلو، والفاصوليا بين 5-10 جنيهات للكيلو، والكوسة بين 2.5-5 جنيها للكيلو. 
 

ومن جانبه قال المهندس محمود الطوخي رئيس الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة بنسبة 100% ولدينا فائض في 12 صنفا من الخضر والفاكهة بسبب الصوب الزراعية، حيث لدينا فائض في الفول السوداني بنسبة 143%.

وأضاف: لقد حققنا الاكتفاء الذاتي من الموالح بنسبة 150% ونصدر 50% من الإنتاج بما يقارب مليون و800 ألف طن واكتفاء ذاتى من الرمان والبرتقال والمانجو والخوخ بنسبة 100% ونصدر منه، ولدينا اكتفاء ذاتى من العنب بنسبة 132% وتصدير كامل الكميات من عنب مرسى مطروح التي تروى بمياه الآبار، والبطيخ خاصة العلي ولينا اكتفاء بنسبة 140%.

وأشار في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن مصر تنتج من الخضر 20 مليون طن سنويا، ولدينا اكتفاء ذاتى من الكوسة بنسبة 102% والخيار بنسبة 114% والخس بنسبة 105% والباذنجان بنسبة 100% والبسلة بنسبة 107%، والفاصوليا الخضراء الجلد بنسبة 117% ويتم تصديرها إلى أوروبا، والطماطم بنسبة 107% باستثناء توقيتات فاصل العروات، والليمون بنسبة 125%، والخوخ بنسبة 110%، والمانجو بنسبة 150% والبرتقال بنسبة 150% والرمان بنسبة بنسبة 117%، والبرقوق بنسبة 105% والمشمش بنسبة 103%، والتين بنسبة 105% والتفاح بنسبة 45%، والتمر بنسبة 105% والبلح الطازج بنسبة 145%، والجوافة بنسبة 115%.

استقرار أسعار الخضروات الاسواق اليوم والبطاطس ب5جنيه والبامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

القبض على «فتاة الهوهوز».. ومفاجأة بشأن مصور الفيديوهات

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2021 إلكترونيًا في المدارس الحكومية

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أشرف زكى.. دفاعًا عن الفن

ثروت الخرباوي

مشروع الإخوان هو الخصم الأكبر للإسلام

منى رجب

دولة قوية متقدمة.. وإنسان لديه انتماء

جمال-أسعد

السد الإثيوبى وتفعيل الإمكانات

ماجد حبته

خاتمة «الربيع» الإخوانى

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

4 وفيات و1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد انضمامها للاتحاد الإفريقي كمراقب .. ماهي خطط وأهداف إسرائيل؟

أولمبياد طوكيو 2020: السباحة الإسرائيلية أناستازيا جوربينكو في النهائي برقم قياسي