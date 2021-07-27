الثلاثاء 27 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد فقدان 42.25 مليون برميل

سرقات النفط فى نيجيريا بلغت 2.77 مليار دولار

النفط فى نيجيريا
النفط فى نيجيريا

سجلت نيجيريا خسائر بالغة بسبب السرقات النفطية، وصلت إلى نحو 2.77 مليار دولار بعد فقدان 42.25 مليون برميل من النفط الخام خلال عام 2019.

ووفقا لأحدث تقرير صادر عن إحدى مبادرات تشجيع الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية، فقد حقق قطاع النفط والغاز الطبيعي بنيجيريا مكاسب بقيمة 34.22 مليار دولار خلال عام 2019، بزيادة بلغت 4.88% مقارنة بالعام السابق عليه، مقابل خسائر بحوالي 2.77 مليار دولار أمريكي بسبب السرقات النفطية.

وشمل التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء النيجيرية 98 جهة، من بينها 88 شركة من قطاع النفط والغاز الطبيعي و9 هيئات حكومية، بالإضافة إلى الشركة النيجيرية للغاز الطبيعي المسال (NLNG)؛ ويرى التقرير إمكانية تحقيق مزيد من الإيرادات النفطية لولا الخسائر المتكبدة بسبب أخطاء معايرة المضخات وأعمال السرقة والتخريب.
ورغم ذلك، لفت التقرير إلى انخفاض هذه الخسائر بنسبة 21% مقارنة بعام 2018، والذي فُقِد خلاله حوالي 53.28 برميل نفط خام، موضحًا أن أغلب الشركات التي تكبدت تلك الخسائر تنقل نفطها الخام عبر خطوط أنابيب معرضة للتخريب.

وأوصى التقرير مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) بتأمين منظومة مراقبة فعالة مدعومة بتقنيات التصوير الأرضي وعبر الأقمار الصناعية وتزويد خطوط الأنابيب بأجهزة الجيوفون (السماعات الأرضية) الاستشعارية لتلافي عمليات التخريب والسرقات النفطية.

وتكافح النيجر التي تُعتبر من أفقر دول العالم، منذ سنوات ضد مجموعات جهادية من دون أن تتمكن من إلحاق الهزيمة بها، رغم التعاون الإقليمي والمساعدة العسكرية الغربية.

في سياق آخر كانت أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن هناك 2.1 مليون طفل بحاجة إلى المساعدة الإنسانية فى النيجر ما يعادل أكثر من الثلث وفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة.

 وأوضح دوجاريك، أنه تواجه البلاد حالات طوارئ متعددة وطويلة ومعقدة وتشمل التحديات الصراع والنزوح وانعدام الأمن الغذائى والفيضانات الدورية والجفاف.

 

 

نيجيريا مليار دولار برميل النفط الخام قطاع الصناعات الغاز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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