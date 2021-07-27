نيبال تسجل 3421 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في نيبال اليوم عن تسجيل 3421 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.



وذكرت السلطات في نيبال - وفق بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن - أن هذه تعتبر أعلى زيادة يومية للإصابات يتم تسجيلها بالمقارنة بالزيادات التي تم تسجيلها خلال فترة الشهر ونصف الشهر الماضية.



وجاء في البيان "أنه تم تسجيل 999 حالة إصابة جديدة في وادي كاتمندو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ومن بينها 677 حالة إصابة مؤكدة في كاتمندو و197 حالة في منطقة لاليتبار و 125 حالة بمنطقة باكتابار.



وأضاف البيان أن عدد المرضى المصابين بالفيروس المحتجزين بالعزل المنزلي حاليا يبلغ 25093 مريضا، بالإضافة إلى 2815 مريضا في العزل المؤسسي.



وقالت وزارة الصحة النيبالية في بيانها " إنه تم إجراء 17272 فحصا طبيا من أجل اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تشهد نيبال زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بالفيروس".



يذكر أن حالات الإصابة تزايدت بعد رفع أوامر الحظر، التي كان قد تم فرضها عبر أنحاء نيبال فى إطار الاجراءات الاحترازية لمكافحة تفشى وباء وباء كورونا هناك.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.