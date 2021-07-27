ميانمار.. المجلس العسكرى يلغى نتائج انتخابات 2020

ألغى المجلس العسكري في ميانمار نتائج انتخابات العام 2020 التي فاز فيها حزب أونغ سان سو تشي، معتبرا أن الاستحقاق لم يكن "لا حرا ولا نزيها".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، أعلنت لجنة انتخابية تابعة للمجلس العسكري أن "التحقيقات أظهرت أن الانتخابات التي حقّق فيها حزب سو تشي (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية) فوزا ساحقا على المعارضة المتحالفة مع الجيش شابتها أكثر من 11 مليون عملية تزوير".

وقال رئيس اللجنة ثاين سو: "لقد حاولت (الرابطة) انتزاع سلطة الدولة من أحزاب ومرشحين معارضين لها عبر استغلال القيود المفروضة لاحتواء كورونا".

وأضاف أن "الاستحقاق لم يكن لا حرا ولا نزيها، لذا فإن نتائج الانتخابات قد ألغيت".

وكان المجلس العسكري قد أعلن سابقا أنه سيجري انتخابات جديدة في غضون سنتين، ولوح بحل "حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".

وسو تشي موقوفة منذ الانقلاب الذي أطاح بها منذ حوالي 6 أشهر، وتواجه مجموعة اتهامات من بينها خرق قيود احتواء فيروس كورونا واستيراد أجهزة لاسلكية بشكل مخالف للقانون، وهي تواجه في حال إدانتها عقوبة بالحبس تتخطى الـ10 سنوات.

وعلى صعيد آخر، تتوقع ميانمار تلقي 6 ملايين جرعة من لقاحات كورونا من الصين على ثلاث مراحل حتى نهاية أغسطس، وفقًا لبيان لوزارة الصحة والرياضة في ميانمار.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن ميانمار اشترت 4 ملايين جرعة من الصين، ومن المقرر تسليم مليون جرعة في الأسبوع الأخير من يوليو و3 ملايين جرعة أخرى في الأسبوع الأول من أغسطس.

ولم يحدد البيان ما إذا كانت اللقاحات من شركة سينوفارم أم شركة سينوفاك.

وتصل مليوني جرعة إضافية تبرعت بها الحكومة الصينية في أغسطس إلى ميانمار.

وسوف يتم إعطاء الأولوية في التطعيم للفئات المستهدفة، مثل كبار السن والمتطوعين وموظفي الخدمة المدنية.

وأمرت الحكومة بإغلاق جميع الشركات باستثناء الخدمات الأساسية في الفترة من 17 إلى 25 يوليو، حيث تشمل الأيام التسعة عطلات لأعياد تقليدية.

وسجلت ميانمار 208 آلاف و357 حالة إصابة بفيروس كورونا، وإجمالي 4181 حالة وفاة مرتبطة بالمرض حتى أمس الأربعاء.

وتلقت ميانمار قبل ذلك 5. 3 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا من الهند و500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم من الصين.