الثلاثاء 27 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران تسجل حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا

كورونا في إيران
كورونا في إيران

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، حصيلة يومية قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" حيث تجاوز هذا المؤشر لأول مرة مستوى 30 ألف حالة.

 

وأفاد قسم العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية، في بيان، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد بواقع 31814 حالة، مقارنة مع 18632 السبت و27146 الأحد، ليصل العدد العام للحالات المسجلة إلى مستوى 3723246.

 

وحصيلة الإصابات اليومية المعلنة الإثنين هي الأعلى في إيران منذ تسجيل ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في فبراير 2020.

 

وهي المرة الثانية خلال أقل من أسبوع تسجل فيها إيران حصيلة قياسية من الإصابات اليومية.

 

وذكر البيان أنه تم إدخال 3566 شخصا من بين المصابين الجدد إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن هناك 4982 مريضا بشكل عام ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

 

وأضافت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 322 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 259 في بيانات السبت و268 الأحد، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد نقطة 89122 شخصا.

 

كما أفادت الإحصائية الجديدة بارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 3274346، وتلقى 8.241 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاحات ضد الفيروس، بينهم 2.426 مليون حصلوا كذلك على الجرعة الثانية.

 

وتأتي الحصيلة القياسية الجديدة للإصابات، في يوم عاودت الدوائر الحكومية والمصارف في محافظتي طهران وألبرز المجاورتين، فتح أبوابها بعد إغلاق لنحو أسبوع سعيا للحد من الزيادة المسجّلة في الآونة الأخيرة في إصابات "كوفيد-19".

 

وحذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في مطلع يوليو، من "موجة خامسة" من التفشي الوبائي في الجمهورية الإسلامية، عازيا إياها بشكل أساسي لمتحورة دلتا شديدة العدوى.

إيران جديدة فيروس كورونا فيروس فيروس كورونا المستجد كورونا كورونا المستجد روس فيروس كورونا المستج بفيروس كورونا فيروس كورونا ا حصيلة قياسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

القبض على «فتاة الهوهوز».. ومفاجأة بشأن مصور الفيديوهات

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2021 إلكترونيًا في المدارس الحكومية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أشرف زكى.. دفاعًا عن الفن

ثروت الخرباوي

مشروع الإخوان هو الخصم الأكبر للإسلام

منى رجب

دولة قوية متقدمة.. وإنسان لديه انتماء

جمال-أسعد

السد الإثيوبى وتفعيل الإمكانات

ماجد حبته

خاتمة «الربيع» الإخوانى

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

4 وفيات و1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد انضمامها للاتحاد الإفريقي كمراقب .. ماهي خطط وأهداف إسرائيل؟

أولمبياد طوكيو 2020: السباحة الإسرائيلية أناستازيا جوربينكو في النهائي برقم قياسي