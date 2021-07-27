منها المالديف وكان وهولندا.. سفريات نسرين طافش «الأكثر بحثا على جوجل»

لا تضيع الفنانة نسرين طافش، الفرصة فى السفر فى فصل الصيف حيث العطلات الصيفية وقضاء وقت ممتع خارج المنزل، والاتجاه إلى الشواطئ المفضلة، فى محاولة للهروب من ارتفاع درجات الحرارة، ومع كل "سفرية" تشارك نسرين طافش جمهورها، لحظاتها السعيدة، بمجموعة من أجمل إطلالتها تنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام"، مما تحظى بإعجاب الآلاف من المستخدمين.

نسرين طافش

هولندا

سافرت النجمة نسرين طافش إلى هولندا، لقضاء إجازة عيد الأضحي مع عائلتها وأصدقائها، حيث تعيش أسرتها هناك لتقضي وقتا ممتعا معهم، حيث تصدرت "التريند" عبر محرك البحث جوجل، بعدما نشرت صورا جديدة عبر حسابها على "انستجرام" مع ابن شقيقتها "حسونة" الذي عرفته لجمهورها بأنه "عملاق العائلة".

نسرين طافش

وكتبت نسرين طافش، تعليقا على صورها مجموعة مع ابن شقيقتها: "بتتذكرو حسونة ابن أختي عملاق العيلة، كبر وصار شيخ الشباب، ولسا عم يطول حبيبي الله يسعدك ويحميك يا شهم يا محب يا ألذ وأهضم شاب".



نسرين طافش

مدينة كان

توجهت نسرين طافش إلى رحلتها السابقة، في مدينة كان الفرنسية، حيث شاركت صورها مع جمهورها بصور إطلالاتها، أثناء حضورها فاعليات مهرجان كان السينمائي، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها الراقية على السجادة الحمراء، بمهرجان كان، وهى مفعمة بالأنوثة والجمال، حيث تألقت بفستان "أوف وايت" مزين مع "الاسترس" عند منطقة الصدر، ومنسدل بشكل واسع للأسفل، مزين بالكشاكش، التى منحت الفستان إطلالة فخمة وراقية، والفستان من تصميم atelierzuhra.



نسرين طافش

فى المالديف

شاركت أيضا نسرين طافش، جمهورها، خلال رحلتها إلى جزر المالديف، حيث تصدرت لأكثر من مرة، التريند، أي الموضوعات الأكثر بحثا على جوجل، بسبب إطلالتها الأنيقة والمختارة بعناية شديدة، حيث ظهرت هي تستمتع بوقتها فى المالديف، ومن أشهر صورها فى المالديف وهي فى حمام السباحة، تتناولها وجبة الإفطار، وعلقت نسرين، على صورها قائلة: "الإفطار..الجمال.. الحب".

نسرين طافش

كما انهالت عليها التعليقات الإيجابية، حيث كتب لها عدد من جمهورها: "صحتين وهنا"، كما جاءت إطلالتها متنوعة خلال هذه الرحلة، من الهوت شورت إلى الكاش مايوه والتوب كروب الذي نسقته مع الكثير من الملابس.

نسرين طافش

يذكر أنه قدمت نسرين طافش، مجموعة من الأعمال الدرامية طافش، مسلسل "المداح" بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو، إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان.