الثلاثاء 27 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 6 أشخاص فى حادث مرورى بسيدى سالم بكفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

شهدت قرية سد خميس التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، حادث تصادم سيارتين أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، فيما تم نقل المصابين لمستشفى سيدي سالم المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، بوقوع حادث تصادم سيارتين بقرية سد خميس التابعة التابعة لدائرة المركز.

بالانتقال تبين إصابة 6 أشخاص وهم: «جودة عادل عبد المجيد، 13 سنة، اشتباه نزيف داخلي بالبطن، ومحمد عبدالحليم عبدالقادر، 18سنة، وممدوح عبدالحليم عبدالقادر، 16 سنة، وجميعهم مقيمين بقرية الحلاجين، ورضا محمد الشحات، 12 سنة، والشحات محمد البهنساوي، 70 سنة، ومحمد الشحات محمد، 40سنة، وجميعهم مقيمين بقرية البهنساوي، وجري نقلهم جميعًا لمستشفي سيدي سالم المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

سيدي سالم كفر الشيخ حادث سد خميس مصاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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