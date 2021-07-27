انتحار شاب داخل منزله بالغربية

قرر رئيس نيابة سمنود بمحافظة الغربية، التحفظ على جثة شاب فى نهاية العقد الثالث من عمره عقب واقعة انتحاره بشكل مفاجىء شنقا داخل منزل بمنطقة السياحية بقرية ميت بدر حلاوة والتأكد من وجود شبهه جنائيه فى الحادث من عدمه وعرضه على الطب الشرعي.



تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بانتحار مواطن مقيم بقرية ميت بدر حلاوة بدائرة القسم.



كماباشر فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية دورها بالانتقال الى مكان الحادث ومتابعة تطوراته وسماع أقوال شهود العيان.



وكشفت التحريات أن الشاب يعاني من أزمة نفسيه حادة دفعته للانتحار باستخدام حبل شنقا بسقف غرفة نومه وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة دورها لسماع أقوال شهود العيان والتحقيق والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

ولقيت ربة منزل مصرعها علي يد زوجها إثر تعديه عليها بالضرب بشومة بمنطقة العجيزي بدائرة قسم أول طنطا، بسبب خلافات الزوجية.



تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية إخطاراُ من مأمور قسم أول طنطا بورد بلاغ باستقبال مستشفى طنطا الجامعي "نهي. م. ا" 37 عاما جثة هامدة وبها إصابات ظاهرية وكدمات في مختلف أنحاء جسدها ونزيف في المخ.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ وتبين من المعاينة والفحص أن المجني عليها لقيت مصرعها علي يد زوجها "وائل. ج " 40 عاما، سائق توك توك ، بسبب نشوب مشادات كلامية بينهما تطورت إلى قيام زوجها بالتعدي عليها بالضرب بشومة على الرأس، بسبب خلافات الزوجية.

تم القبض على الزوج، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى طنطا الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة