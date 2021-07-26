قصور الثقافة تفتح باب الاشتراك بالمبادرة الرئاسية «صنايعية مصر»

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ورشة فنية "للزجاج المعشق" ضمن مبادرة "صنايعية مصر" والتى تنفذها من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بفرع ثقافة السويس بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبدالله.

تقام الدورة مرتين لتقديم الاستفادة منها لأكبر عدد من المشاركين، حيث تقام فى الفترة من 8 إلى 17 أغسطس المقبل، وخلال الفترة من 24 حتى 31 أغسطس، بما فيهم يوما الجمعة والسبت، كما تعقد الدورة على فترتين صباحية من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتي الساعة الواحدة ظهرًا، ومسائية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً، تقوم بالتدريب في الورشة الفنانة نورهان يحيى، وفى ختام المبادرة تقدم جائزة مالية من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة لفريق عمل واحد مكون من ثلاثة متدربين، وذلك لمساعدتهم في البدء بعمل مشروعهم.

وكانت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أعلنت مؤخرًا عن فتح باب التقديم للدفعة الثالثة منها والتي تنفذ بمركز الحرف التراثية بالفسطاط التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وذلك اعتبارًا من السبت 10 يوليو، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واستكمالًا لنجاح المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر".

وقالت عبدالدايم: إن المبادرة ساهمت في إعادة الحرف التقليدية والتراثية إلى مكانتها إلى جانب خلق جيل جديد من الحرفيين المهرة المدربين علي أيدي مجموعة من الخبرات العلمية والعملية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى صون الهوية المصرية باعتبارها أحد محاور استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضحت أن خريجي المبادرة شاركوا بأعمالهم المتميزة في العديد من المعارض المتخصصة التي أقيمت خلال الفترة الماضية، منها معرض تراثنا الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة ومعرض ديارنا الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي.