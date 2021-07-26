الإثنين 26 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قصور الثقافة تفتح باب الاشتراك بالمبادرة الرئاسية «صنايعية مصر»

قصور الثقافة
قصور الثقافة

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ورشة فنية "للزجاج المعشق" ضمن مبادرة "صنايعية مصر" والتى تنفذها من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بفرع ثقافة السويس بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبدالله.

تقام الدورة مرتين لتقديم الاستفادة منها لأكبر عدد من المشاركين، حيث تقام فى الفترة من 8 إلى 17 أغسطس المقبل، وخلال الفترة من 24 حتى 31 أغسطس، بما فيهم يوما الجمعة والسبت، كما تعقد الدورة على فترتين صباحية من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتي الساعة الواحدة ظهرًا، ومسائية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً، تقوم بالتدريب في الورشة الفنانة نورهان يحيى، وفى ختام المبادرة تقدم جائزة مالية من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة لفريق عمل واحد مكون من ثلاثة متدربين، وذلك لمساعدتهم في البدء بعمل مشروعهم.

وكانت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أعلنت مؤخرًا عن فتح باب التقديم للدفعة الثالثة منها والتي تنفذ بمركز الحرف التراثية بالفسطاط التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وذلك اعتبارًا من السبت 10 يوليو، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واستكمالًا لنجاح المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر".

وقالت عبدالدايم: إن المبادرة ساهمت في إعادة الحرف التقليدية والتراثية إلى مكانتها إلى جانب خلق جيل جديد من الحرفيين المهرة المدربين علي أيدي مجموعة من الخبرات العلمية والعملية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى صون الهوية المصرية باعتبارها أحد محاور استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضحت أن خريجي المبادرة شاركوا بأعمالهم المتميزة في العديد من المعارض المتخصصة التي أقيمت خلال الفترة الماضية، منها معرض تراثنا الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة ومعرض ديارنا الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة مبادرة صنايعية مصر ورشة الزجاج المعشق قصور الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

القبض على «فتاة الهوهوز».. ومفاجأة بشأن مصور الفيديوهات

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوي الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أشرف زكى.. دفاعًا عن الفن

ثروت الخرباوي

مشروع الإخوان هو الخصم الأكبر للإسلام

منى رجب

دولة قوية متقدمة.. وإنسان لديه انتماء

جمال-أسعد

السد الإثيوبى وتفعيل الإمكانات

ماجد حبته

خاتمة «الربيع» الإخوانى

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

4 وفيات و1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد انضمامها للاتحاد الإفريقي كمراقب .. ماهي خطط وأهداف إسرائيل؟

أولمبياد طوكيو 2020: السباحة الإسرائيلية أناستازيا جوربينكو في النهائي برقم قياسي