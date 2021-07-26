الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توقعات بالمزيد من الفيضانات المفاجئة مع تفاقم أزمة المناخ

الفيضانات
الفيضانات

حذر عدد من العلماء من أن الفيضانات المفاجئة والتي شوهدت في لندن نهاية الأسبوع الجاري ستصبح أكثر شيوعًا مع تفاقم أزمة المناخ، مشيرين إلى أنه يجب على حكومة المملكة المتحدة والشركات وأصحاب المنازل بذل المزيد من الجهد للحماية من الضرر في المستقبل ، وفق صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وقال الدكتور جيس نيومان، عالم الهيدرولوجيا في جامعة ريدينج " تتكرر الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار في الصيف، ولا توجد مدينة أو بلدة أو قرية محصنة ضد الفيضانات ونحتاج جميعًا إلى اتخاذ إجراءات صارمة في الوقت الحالي إذا أردنا منع الآثار من أن تزداد سوءًا في المستقبل.

وحذر الخبراء من أن قلة المساحات الخضراء والنباتات، ورصف العديد من المناطق دون الالتفات إلى مخاطر الفيضانات، ضاعف من المشكلة في العديد من المدن، بما في ذلك لندن، ويلزم أيضًا معالجتها.
وقال نيومان "نحتاج التخطيط والتطوير ومراعاة مخاطر الفيضانات من جميع المصادر - الأنهار والمياه الجوفية والفيضانات المفاجئة - والتكيف وفقًا لذلك، فليس من المقبول الاستمرار في رصف الأرض".

وفي سياق آخر، أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، وجود جهود كبرى يقوم بها رجال الإنقاذ في الهند عبر تمشيط الطين والحطام منذ أمس السبت في محاولة يائسة للبحث عن ناجين حيث ارتفع عدد القتلى من الأمطار الموسمية الغزيرة إلى 115 شخصًا، مع إجلاء ما يقرب من 90 ألف شخص.

وضربت الأمطار الغزيرة الساحل الغربي للهند في الأيام الأخيرة ، تاركة العشرات في عداد المفقودين بالقرب من العاصمة المالية مومباي وتسببت في أسوأ فيضانات منذ عقود في منتجع ولاية جوا.

وقال وزير الصحة في جوا ، فيشواجيت راني: "لقد فقد الناس كل شيء تقريبًا"، مضيفًا أن الولاية لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة منذ نصف قرن.

وقال إن أكثر من ألف منزل أصيب بأضرار جسيمة في المنطقة بسبب ارتفاع منسوب المياه في المنازل.

وكانت فيضانات جوا الأسوأ منذ عقود، وفقًا لرئيس وزرائها، برامود ساوانت، الذي قال إن الرياح الموسمية تسببت في "أضرار واسعة النطاق" ولكن لم تقع إصابات على عكس ولاية ماهاراشترا المجاورة.

ووقع أكثر من نصف القتلى في منطقة رايجاد التي تضررت بشدة جنوبي مومباي، حيث دمرت الانهيارات الأرضية عشرات المنازل، ما أسفر عن مقتل 47 شخصًا، فيما يُخشى أن 53 آخرين محاصرون تحت طبقات من الطين. 

لندن المناخ الفيضانات المفاجئة المملكة المتحدة فيضانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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