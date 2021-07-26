الإثنين 26 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصدر أمني: وصول خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حريق الأميرية

حريق مطعم
حريق مطعم

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن وصول خبراء الأدلة الجنائية إلى مكان واقعة حريق مطعم مشويات بالأميرية لمعاينة المطعم بعد تفحم محتوياته بالكامل ومعرفة سبب الحريق لبيان وجود شبهه جنائية من عدمه. 

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، الإثنين، من السيطرة على حريق شبّ داخل مطعم في منطقة الأميرية دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في مطعم مشويات بدائرة قسم شرطة الأمريكية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

وصول خبراء الأدلة الجنائية معاينة حريق الأميرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

القبض على «فتاة الهوهوز».. ومفاجأة بشأن مصور الفيديوهات

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوي الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أشرف زكى.. دفاعًا عن الفن

ثروت الخرباوي

مشروع الإخوان هو الخصم الأكبر للإسلام

منى رجب

دولة قوية متقدمة.. وإنسان لديه انتماء

جمال-أسعد

السد الإثيوبى وتفعيل الإمكانات

ماجد حبته

خاتمة «الربيع» الإخوانى

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

4 وفيات و1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد انضمامها للاتحاد الإفريقي كمراقب .. ماهي خطط وأهداف إسرائيل؟

أولمبياد طوكيو 2020: السباحة الإسرائيلية أناستازيا جوربينكو في النهائي برقم قياسي