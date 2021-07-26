مصدر أمني: وصول خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حريق الأميرية

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن وصول خبراء الأدلة الجنائية إلى مكان واقعة حريق مطعم مشويات بالأميرية لمعاينة المطعم بعد تفحم محتوياته بالكامل ومعرفة سبب الحريق لبيان وجود شبهه جنائية من عدمه.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، الإثنين، من السيطرة على حريق شبّ داخل مطعم في منطقة الأميرية دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في مطعم مشويات بدائرة قسم شرطة الأمريكية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.