العلاقات المصرية القبرصية على طاولة «الأعلى للثقافة».. الأربعاء

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، فى السادسة مساء بعد غد الأربعاء، ندوة بعنوان "مصر قبرص.. علاقات ثقافية"، فى إطار فعاليات مبادرة "علاقات ثقافية" التى أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

ومن المقرر أن تستضيف الندوة السفير هومر مافرو ماتيس، سفير جمهورية قبرص بالقاهرة، والسفيرة مي خليل سفير مصر السابق فى قبرص ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية ونخبة من المثقفين المهتمين بالشأن المصرى القبرصى.

ومن جانبها؛ أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن الندوة تأتى فى ضوء التوجه المشترك لمصر وقبرص وحرصهما على دعم وتعزيز أوجه التعاون المتعددة بينهما.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن مبادرة "علاقات ثقافية" تلقى الضوء على الجوانب الإبداعية فى دول العالم التى تربطها بمصر صلات صداقة، مؤكدة أنها أحد النماذج المميزة للشراكة بين مؤسسات الدولة الوطنية باعتبارها تتم بالتنسيق بين وزارتى الثقافة والخارجية.

ومن ناحية أخرى؛ ينظم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بالتعاون مع عدد من الجهات المصرية والروسية ندوة تتناول أثر الأدب الروسي على الأدب المصري والعكس، وذلك فى السادسة مساء غد الثلاثاء، ضمن أجندة فعاليات عام التبادل الإنسانى المصري الروسي 2021 ـ 2022 التي أعدتها وزارة الثقافة.

تقام الندوة بمشاركة عدد من النقاد والأدباء والمفكرين الروس منهم الدكتور ديمتري فالنتينوفيتش ميكولسكي المستشرق الروسي والمتخصص في كتابات شعوب الشرق، والدكتورة سارالي غينزبورغ المستشرقة والباحثة في جامعة نافار معهد الثقافة والمجتمع الروسي، والمؤرخ والشاعر والقاص اندري بولونسكي وعالم الأنثروبولوجيا إيفور سيد منسق البرامج الدولية لمعد الترجمة في موسكو والذي أمضى جزءا كبيرا من حياته في الوطن العربي، والمستشرق الروسي الكبير أوليف ميترو فاتوفيتش عضو اتحاد كتاب روسيا وأحد مؤسسي منتدى الكتاب والمترجمين في بلدان الدول المستقلة ودول البلطيق وعضو المكتب الدائم لرابطة كتاب آسيا وأفريقيا (برسائل مسجلة عبر تقنية الفيديو)، ومن الجانب المصرى يشارك كل من الأديب يوسف القعيد، الدكتورة مكارم الغامري أستاذة الأدب الروسي بكلية الألسن، والناقدة الدكتورة منى طلبة.