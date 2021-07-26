جراح الولايات المتحدة العام السابق: الوباء «يخرج عن نطاق السيطرة» مجددا

حث جراح الولايات المتحدة العام السابق، جيروم آدامز، الأمريكيين على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، قائلا إن الجائحة "تخرج عن نطاق السيطرة" مرة أخرى.

وأضاف آدامز - في مقابلة متلفزة نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الإثنين - أن عدد المُطعّمين حاليا من الأمريكيين غير كافٍ وسط انتشار متغير "دلتا" شديد العدوى في جميع أنحاء البلاد.

وقال آدامز " إنه اختيارك، لكن الخيارات تأتي مع عواقب عليك وعلى الآخرين".

وتابع: "المزيد من تخفيف القيود قادم، هذا الوباء سيخرج عن نطاق السيطرة مرة أخرى لأننا لم نصل إلى عدد مقبول من المطعمين".

وشدد: "لذا أحصل على اللقاح، ليس لأنه سيساعد جيرانك فحسب، بل أحصل عليه لأنه سيساعد كل أمريكي على التمتع بالحريات التي نريد العودة إليها".