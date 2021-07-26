الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استكمال نظر دعوى مرتضى منصور ضد سما المصري.. غداً

محكمة
محكمة

تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غدا الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، ضد الفنانة سما المصري والتي يتهمها فيها بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

في سياق آخر، كانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، قد قررت تأجيل استئناف النيابة على براءة سما المصري، من اتهامها في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، بسبها وقذفها وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 20 يونيو المقبل.

وأقامت ريهام سعيد 3 دعاوى ضد سما المصري، حيث أقامت ضدها دعوى نشر فيديوهات مخلة، تلتها قضية سب وقذف، وبقيت الأخيرة محبوسة على ذمة القضيتين بموجب أحكام قضائية صدرت ضدها  من المحكمة الاقتصادية.

 

دعوى مرتضى منصور سما المصري السب والقذف المحكمة الاقتصادية الفنانة

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الإجابة تونس!

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