استكمال نظر دعوى مرتضى منصور ضد سما المصري.. غداً

تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غدا الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، ضد الفنانة سما المصري والتي يتهمها فيها بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

في سياق آخر، كانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، قد قررت تأجيل استئناف النيابة على براءة سما المصري، من اتهامها في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، بسبها وقذفها وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 20 يونيو المقبل.

وأقامت ريهام سعيد 3 دعاوى ضد سما المصري، حيث أقامت ضدها دعوى نشر فيديوهات مخلة، تلتها قضية سب وقذف، وبقيت الأخيرة محبوسة على ذمة القضيتين بموجب أحكام قضائية صدرت ضدها من المحكمة الاقتصادية.