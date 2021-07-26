«قومي المرأة» يهنىء هداية ملاك ببرونزية الأولمبياد

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى بخالص التهنئة لللاعبة هداية ملاك بطلة التايكوندو على الإنجاز الذى حققته بحصولها على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ٢٠٢٠.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن عميق فخرها وسعادتها بحصول البطلة المصرية على الميدالية البرونزية في هذا الحدث العالمي، مؤكدة أن تتويج البطلة بهذه الميدالية هو فخر للمرأة المصرية والعربية ، مشيرة إلى أن هذه الميدالية تعتبر غاليه لكونها أولى الميداليات التى تحصل عليها مصر منذ انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ٢٠٢٠، متمنية النجاح والتوفيق لباقي بطلات مصر المشاركات في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ٢٠٢٠.

