كاميرات مراقبة تدين قهوجي هتك عرض طفلة بباب الشعرية

تستكمل «الدستور» نشر التفاصيل الكاملة في اتهام قهوجي بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بباب الشعرية في القضية رقم 15/1221 لسنة 2021 جنايات باب الشعرية والمقيدة برقم 102 لسنة 2021 کلي وسط القاهرة.

وثبت للنيابة العامة خلال التحقيقات التي أجرتها بمطالعة تفريغ محتوی كاميرا المراقبة المثبته بمحل عمل المتهم ارتكابه للواقعة على النحو الوارد بشهادة الشهود.

جاء بأقوال نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة باب الشعرية يشهد أن تحرياته السرية توصلت لارتكاب المتهم للواقعة على النحو الوارد بشهادة والد المجني عليها والطفلة.

وجاء بأقوال "م.س"، 30 سنة، سائق الأميرية، والد المجني عليها "خلال تحقيقات النيابة العامة، بأنه أثناء تواجده في موقف سيارات بجوار المقهى محل عمل المتهم،أرسل كريمته المجني عليها لملء زجاجة مياه فتوجهت الأخيرة ثم عادت مسرعة باكية .

أضاف أنه بسؤالها قررت له بأنها توجهت لملء زجاجة من مبرد مياه بجوار المقهى محل عمل المتهم، فخرج إليها الأخير وقرر لها بأنه معطل وطلب منها ملء الزجاجة من داخل المقهى فدخلت للمقهى وحال قيامها بملء الزجاجة وقف المتهم خلفها ولما حاولت إبعاده شرع في حملها إلا أنها ارتمت أرضا صارخة وفرت هاربة، فتمكن برفقة الأهالي من ضبطه.