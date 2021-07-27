الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

جورجينا فى أحدث ظهور

كريستيانو وجورجينا
كريستيانو وجورجينا

أطلت النجمة جورجينا رودريجيز، بفستان كلاسيكي رائع عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، وحازت على إعجاب الآلاف من المتابعين وانهالت عليها التعليقات الإيجابية.

أحدث إطلالة لـجورجينا على انستجرام

تألقت جورجينا بفستان بفستان وردي اللون، قصير، بنقوشات الورود، بدون أكمام، جاء الفيتان بستايل المكشكش، ونسقت معه حقيبة زهرية اللون، كما اختارت ارتداء حذاء أبيض اللون ذو كعب عال، لتكمل إطلالاتها.

من الناحية الجمالية

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جورجينا مكياجًا ناعمًا، ووضعت حمرة شفاة وردية اللون، وجعلت شعرها الأسود منسدلًا على أكتافها.

جورجينا 

 

جورجينا 
جورجينا رودريجيز جورجينا صديقة كريستيانو كريستيانو رونالدو انستجرام إطلالة

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وائل لطفي

الإجابة تونس!

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