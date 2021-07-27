جورجينا فى أحدث ظهور

أطلت النجمة جورجينا رودريجيز، بفستان كلاسيكي رائع عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، وحازت على إعجاب الآلاف من المتابعين وانهالت عليها التعليقات الإيجابية.

أحدث إطلالة لـجورجينا على انستجرام

تألقت جورجينا بفستان بفستان وردي اللون، قصير، بنقوشات الورود، بدون أكمام، جاء الفيتان بستايل المكشكش، ونسقت معه حقيبة زهرية اللون، كما اختارت ارتداء حذاء أبيض اللون ذو كعب عال، لتكمل إطلالاتها.

من الناحية الجمالية

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جورجينا مكياجًا ناعمًا، ووضعت حمرة شفاة وردية اللون، وجعلت شعرها الأسود منسدلًا على أكتافها.

جورجينا