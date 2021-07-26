بعد حصوله على 73 صوتًا.. من هو نجيب ميقاتي المكلف بتأليف الحكومة اللبنانية؟

أصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية بيانًا أكدت فيه تكليف نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة بعد حصوله على 73 صوتًا فى الجولتين، وهو رئيس الوزراء الأسبق للبنان.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن نجيب ميقاتي:

-ولد ميقاتي في محافظة طرابلس شمال لبنان نوفمبر 1955

- تلقى تعليمه بعد ذلك بالجامعة الأمريكية في بيروت

-أكمل الدراسات العليا في فرنسا بمجال إدارة الأعمال وفي هارفارد الأمريكية

-وخلال سنوات الدراسة العليا، قام بالعمل في مجموعة ميقاتي الخاصة بأسرته، والمتخصصة في الاتصالات، ليؤسس لاحقًا- بداية الثمانينيات- إنفستكوم، مع شقيقه الأكبر طه والتى كانت متصدرة بمجال الاتصالات، لدرجة إدراج أسهمها بعد سنوات في بورصتي لندن ودبي؛ لتباع بقيمة 55 مليار دولار.

-بدأ ميقاتي مشواره السياسي عام 1998 وزيرًا للنقل والأشغال العامة، لتتكرر ولايته للمنصب أكثر من مرة حتى عام 2005، وخلال تلك السنوات، حاز ميقاتي على مقعد ممثل محافظة طرابلس لأول 4 سنوات من الألفينيات.

-خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، كان نجيب ميقاتي من الأسماء البارزة التي ساهمت في التخطيط الاقتصادي في لبنان.

-في عام 2000، انتخب نجيب ميقاتي لأول مرة عضوًا في مجلس النواب اللبناني عن مدينة طرابلس.

-في عام 2009، أعيد انتخاب ميقاتي عضوًا في مجلس النواب اللبناني.

-وفي 25 يناير عام 2011، كلفه الرئيس سليمان بتشكيل الحكومة بعد نيله أصوات الأغلبية في مجلس النواب.

-تقدر الثروة الحالية لنجيب ميقاتي بنحو 2,6 مليار دولار أمريكي.

وكان قد أجرى رئيس لبنان العماد ميشال عون، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة، اليوم فى القصر الجمهوري في بعبدا، والتى اختتمت منذ قليل بفوز نجيب ميقاتي، وفق الوكالة الوطنية للإعلام لبنان.

وتشاور الرئيس عون فور انتهاء الاستشارات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، واستدعى الرئيس المكلف الذي حاز العدد الأكبر من أصوات النواب لتكليفه تأليف الحكومة، وتوجه بعدها ميقاتي بكلمة إلى اللبنانيين، أكد خلالها أنه جاء بضمانات خارجية دون أن يوضح تفاصيل.