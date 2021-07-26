جهود أمنية لانتشال جثة طفل غرق بنيل «ترسانة المعصرة»

يكثف رجال أمن القاهرة من جهودهم لانتشال جثة طفل غرق انزلقت قدميه أثناء اللعب بمياه النيل بمنطقة الترسانة دائرة قسم شرطة المعصرة.

وكشف مصدر أمني أن والدة الطفل الغريق تقدمت ببلاغ يفيد غرق نجلها (15 سنة) انزلقت قدميه وسقط في مياه النيل ولم يتمكنوا من انقاذه.

على الفور انتقلت قوة من قسم شرطة المعصرة إلى مكان الحادث وتم استدعاء رجال شرطة الانقاذ النهري والغواصين ومازال البحث جاريًا عن جثة الطفل لانتشالها.

وباخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن العاصمة، أمر بإجراء رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة وسرعة انتشال جثمان الطفل وتحرير محضر بالواقعه واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

من ناحيته، انتشلت قوات الإنقاذ النهري، الاثنين، جثمان غريق من شاطئ فريسكا بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، مع استمرار البحث عن جثمان آخر غرق في نفس الشاطئ.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير المتطوعين، إنه تلقى بلاغًا بغرق شابين في شاطئ فريسكا، أحمد ياسر متولى، وأحمد فتحي أبو حسين.

أضاف «المالحي» لـ«الدستور»، أنه تم انتشال جثمان أحد الشباب الغرقى وما زال البحث جاريًا عن جثمان الغريق الثاني، مشيرًا إلى أنه ناشد جميع غواصين الخير التوجه على الفور لمكان الغرق، موضحًا أنه تلقى مساء أمس بلاغا بغرق شاب يدعى محمد مصطفى أحمد، 17 سنة من محافظة، في قرية بيانكى ٤٨٠ العجمي، لافتًا إلى أن الشاب غرق فجر يوم ١٨ يوليو، ولم يظهر جثمانه حتى الآن.

أشار المالحي إلى أن الشاب غرق منذ 7 أيام، وتم الإبلاغ أمس فقط، حيث حاولنا التأكد أنه غرق بالفعل، حيث كان آخر من شاهده أنه كان يحاول ينقذ شابين بالشاطئ وخلع ملابسه ونزل بعوامة لإنقاذهم، حيث أنه يعمل عامل بسيط في إحدى الكافيهات على الشاطئ.

وتابع أنه يقطن هو ووالدته في الإسكندرية ووالدته سيدة بسيطة لا تعرف أحد، لذلك تم التأخير في إبلاغ الإنقاذ، مشيرًا إلى أنه تم إرسال مجموعة من غواصين الخير المتطوعين على الفور للبحث عن الجثمان.