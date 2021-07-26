الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يبحث آلية إنشاء وحدة بيوجاز من مخلفات الأبقار بالمعنا

محافظ قنا
محافظ قنا

التقى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الإثنين، وفد مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابع لوزارة البيئة؛ لبحث آلية إنشاء وحدة بيوجاز كمصدر مستدام للطاقة من السماد العضوي الناتج من مخلفات محطة الألبان التابعة لمشروعات الأمن الغذائي بالمعنا.

جاء ذلك بحضور المهندس تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد فاروق البرى المدير التنفيذي للمؤسسة ومستشار وزيرة البيئة للبنية التحتية، والمهندس عبدالرحمن صلاح نائب المدير التنفيذي للمؤسسة، ومديري جهاز شئون البيئة ومشروعات الأمن الغذائي، ووكلاء وزارات الزراعة والطب البيطري، ومدير عام شئون البيئة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من أعضاء المؤسسة.

وشدد الداودي، في بداية اللقاء على أهمية إقامة مثل هذه المشروعات على أرض المحافظة تماشيا مع رؤية الدولة المصرية الحديثة، التي تهدف إلى التنوع والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مما يسهم في الحفاظ على الثروات القومية والحفاظ على البيئة.

قال إن مشروع البيوجاز يقوم على الاستفادة من مخلفات الحيوانات وإعادة إنتاج السماد عضوي والغاز الحيوي لاستخدامه في الأغراض المنزلية من خلال مصادر الطاقة المتجددة عن طريق التخلص الآمن من المخلفات، وإنتاج سماد عضوي غني بالعناصر التي تحسن خواص التربة.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد فاروق البرى، المدير التنفيذي للمؤسسة ومستشار وزيرة البيئة للبنية التحتية، إلى أن مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة تسعى إلى نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية في مختلف محافظات مصر، وإِزالة كافة العوائق الفنية والمالية والمؤسسية نحو تطبيق هذه التكنولوجيا؛ من أجل تقليل الآثار البيئية المحلية السلبية المرتبطة باستخدام الوقود الحفري، كما أنها تسعى إلى توجيه وتدريب الشباب لإنشاء شركات ناشئة في مجال الطاقة الحيوية.

واستعرض وفد مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة دراسة جدوى موجزة لتصميم وإنشاء محطة لإنتاج الغاز الحيوي بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، والتي تضمنت إقامة المحطة على مساحة 2400 م 2 بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 7 ملايين و700 ألف جنيه، ومن المتوقع أن ينتج 450 م 3/ يوم من الغاز الحيوي و1012.5 كيلو وات/ يوم من الكهرباء و21 م3/ يوم من السماد العضوي.

فى سياق متصل، أجرى محافظ قنا ووفد المؤسسة المرافق زيارة تفقدية لمعاينة موقع إنشاء محطات الغاز الحيوي كبيرة الحجم في مزرعة إنتاج الألبان التابعة للمحافظة، والتي تعتمد على التخمر اللاهوائي للمخلفات الصلبة والسائلة لمعالجة مخلفات الصرف الصحي، ومخلفات المزرعة النباتية والحيوانية بطريقة اقتصادية وآمنه صحيا لحماية البيئة من التلوث مع إنتاج غاز الميثان كمصدر جديد ومتجدد للطاقة، بالإضافة إلى إنتاج سماد عضوي نظيف وآمن على البيئة، وغير ضار في استخدامه أثناء تسميد المحاصيل.

اقتصاد الحج التكنولوجيا خلال قامة وزير جمال محافظة وزارة وزارة الزراعة استفاد

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وائل لطفي

الإجابة تونس!

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