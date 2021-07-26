الإثنين 26 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نانسي بيلوسي تحبط مخططات الجمهوريين لتبرئة ترامب من هجوم الكونجرس

آدم كينزينجر
آدم كينزينجر

عينت رئيسة مجلس النواب الأمريكي ، نانسي بيلوسي ، عضوًا جمهوريًا ثانيًا مناهضًا للرئيس السابق دونالد ترامب وهو آدم كينزينجر في اللجنة المختارة التي ستحقق في هجوم 6 يناير المميت على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أنصار ترامب.
وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإنه من المقرر ان تجتمع اللجنة هذا الأسبوع للاستماع إلى شهادة ضباط الشرطة الذين قاتلوا مثيري الشغب في 6 يناير، وستعقد الجلسة وسط دراما سياسية عالية.
وبعد أن عين زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب ، كيفن مكارثي ، جيم جوردان وجيم بانكس في اللجنة ، رفضتهما بيلوسي باعتبارهما من الحلفاء البارزين لدونالد ترامب ، موضوع عمل اللجنة. ثم سحبت مكارثي دعم الجمهوريين ، ولم يتبق سوى تشيني ، المنبوذة في حزبها.
وقالت بيلوسي إن كينزينجر "وجمهوريين آخرين عبروا عن اهتمامهم بالعمل في اللجنة المختارة"، وأردت تعيين ثلاثة منهم اقترحهم القائد مكارثي، لكنه سحب أسمائهم، مؤكدة ان الشخصين اللذان لن تقوم بتعيينهما هما الأشخاص الذين قد يعرضون نزاهة التحقيق للخطر، ولا توجد طريقة تتحمل فيها تصرفاتهم الغريبة أثناء سعيها وراء الحقيقة.
وردا على سؤال حول اتهامات الجمهوريين بأن رفضها للثنائي أدى إلى تفاقم الانقسامات السياسية ، قالت بيلوسي: "لم يكن هذا مجرد يوم من أيام الأسبوع، كان هذا يوم العمل المطلوب دستوريًا للكونجرس".
وتابعت "سيقول الجمهوريون ما سيقولونه، لجنتنا المختارة ستبحث عن الحقيقة، من واجبنا الوطني القيام بذلك، ربما لا يستطيع الجمهوريون التعامل مع الحقيقة ولكن علينا مسئولية البحث عنها والعثور عليها وبطريقة تحافظ على ثقة الشعب الأمريكي ".
وفي حديثها إلى قناة فوكس نيوز صنداي ، قالت بانكس ، من ولاية إنديانا: "من الواضح أن بيلوسي تريد فقط أعضاء في هذه اللجنة يلتزمون بنقاط حديثها ويلتزمون بروايتها، هذا هو السبب في أنها اختارت المجموعة التي اختارتها بالفعل وأي شخص تطلب أن يكون عضوًا في هذه اللجنة من هذه النقطة إلى الأمام سوف يتمسك بسردها ، من وجهة نظرها، لن يكون هناك جانب آخر ".
وتعرض الكونجرس للهجوم من قبل أنصار ترامب وطلبوا من الرئيس آنذاك "القتال مثل الجحيم" لقلب هزيمته في الانتخابات.
في وقت لاحق من ذلك اليوم ، بعد وفاة مثيري الشغب وإصابة ضباط الشرطة بينما كان المتظاهرون يبحثون عن نواب للقبض عليهم وقتلهم ، تقدم بانكس وجوردان باعتراضات على النتائج من أريزونا وبنسلفانيا.
 

آدم كينزينجر نانسي بيلوسي الكونجرس ترامب الجمهوريين جو بايدن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

القبض على «فتاة الهوهوز».. ومفاجأة بشأن مصور الفيديوهات

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوي الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أشرف زكى.. دفاعًا عن الفن

ثروت الخرباوي

مشروع الإخوان هو الخصم الأكبر للإسلام

منى رجب

دولة قوية متقدمة.. وإنسان لديه انتماء

جمال-أسعد

السد الإثيوبى وتفعيل الإمكانات

ماجد حبته

خاتمة «الربيع» الإخوانى

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

4 وفيات و1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد انضمامها للاتحاد الإفريقي كمراقب .. ماهي خطط وأهداف إسرائيل؟

أولمبياد طوكيو 2020: السباحة الإسرائيلية أناستازيا جوربينكو في النهائي برقم قياسي