نانسي بيلوسي تحبط مخططات الجمهوريين لتبرئة ترامب من هجوم الكونجرس

عينت رئيسة مجلس النواب الأمريكي ، نانسي بيلوسي ، عضوًا جمهوريًا ثانيًا مناهضًا للرئيس السابق دونالد ترامب وهو آدم كينزينجر في اللجنة المختارة التي ستحقق في هجوم 6 يناير المميت على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أنصار ترامب.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإنه من المقرر ان تجتمع اللجنة هذا الأسبوع للاستماع إلى شهادة ضباط الشرطة الذين قاتلوا مثيري الشغب في 6 يناير، وستعقد الجلسة وسط دراما سياسية عالية.

وبعد أن عين زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب ، كيفن مكارثي ، جيم جوردان وجيم بانكس في اللجنة ، رفضتهما بيلوسي باعتبارهما من الحلفاء البارزين لدونالد ترامب ، موضوع عمل اللجنة. ثم سحبت مكارثي دعم الجمهوريين ، ولم يتبق سوى تشيني ، المنبوذة في حزبها.

وقالت بيلوسي إن كينزينجر "وجمهوريين آخرين عبروا عن اهتمامهم بالعمل في اللجنة المختارة"، وأردت تعيين ثلاثة منهم اقترحهم القائد مكارثي، لكنه سحب أسمائهم، مؤكدة ان الشخصين اللذان لن تقوم بتعيينهما هما الأشخاص الذين قد يعرضون نزاهة التحقيق للخطر، ولا توجد طريقة تتحمل فيها تصرفاتهم الغريبة أثناء سعيها وراء الحقيقة.

وردا على سؤال حول اتهامات الجمهوريين بأن رفضها للثنائي أدى إلى تفاقم الانقسامات السياسية ، قالت بيلوسي: "لم يكن هذا مجرد يوم من أيام الأسبوع، كان هذا يوم العمل المطلوب دستوريًا للكونجرس".

وتابعت "سيقول الجمهوريون ما سيقولونه، لجنتنا المختارة ستبحث عن الحقيقة، من واجبنا الوطني القيام بذلك، ربما لا يستطيع الجمهوريون التعامل مع الحقيقة ولكن علينا مسئولية البحث عنها والعثور عليها وبطريقة تحافظ على ثقة الشعب الأمريكي ".

وفي حديثها إلى قناة فوكس نيوز صنداي ، قالت بانكس ، من ولاية إنديانا: "من الواضح أن بيلوسي تريد فقط أعضاء في هذه اللجنة يلتزمون بنقاط حديثها ويلتزمون بروايتها، هذا هو السبب في أنها اختارت المجموعة التي اختارتها بالفعل وأي شخص تطلب أن يكون عضوًا في هذه اللجنة من هذه النقطة إلى الأمام سوف يتمسك بسردها ، من وجهة نظرها، لن يكون هناك جانب آخر ".

وتعرض الكونجرس للهجوم من قبل أنصار ترامب وطلبوا من الرئيس آنذاك "القتال مثل الجحيم" لقلب هزيمته في الانتخابات.

في وقت لاحق من ذلك اليوم ، بعد وفاة مثيري الشغب وإصابة ضباط الشرطة بينما كان المتظاهرون يبحثون عن نواب للقبض عليهم وقتلهم ، تقدم بانكس وجوردان باعتراضات على النتائج من أريزونا وبنسلفانيا.

