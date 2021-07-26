فتح باب الترشح لعضوية اللجنة النقابية لمحامي شمال الشرقية

أعلنت نقابة محامي شمال الشرقية عن بدء تلقي طلبات الترشح لعضوية اللجنة النقابية لمحامي محكمة الحسينية الجزئية لمدة أسبوع تبدء من يوم السبت الموافق ٢١ / ٧ ٢٠٢١م وتنتهى يوم الخميس الموافق ٥ / ٨ / ٢٠٢١ م.

وحددت النقابة الفرعية عدة شروط لترشح من بينها أن يكون مسدد اشتراك عام ٢٠٢١ م، وأن يكون قد مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة منها مدة الجدول العام، وألا يكون قد صدر ضده أي أحكام تأديبية.

كما أكدت ضرورة أن يقدم كشفًا طبيًا من أحد المستشفيات الحكومية يفيد خلوه من الأمراض النفسية والعصبية والمسكرات والمخدرات والسموم.

وتقدم طلبات الترشح إلى عضو مجلس النقابة عن الجزئية علي أن يكون عدد أعضاء اللجنة النقابية ستة أعضاء وفي حالة زيادة عدد المرشحين عن هذا العدد فإنه سيتم إجراء انتخابات بغرفة المحامين تحت إشراف لجنة مشكلة من أقدم الأعضاء سنًا بالجمعية العمومية بالاشتراك مع عضو المجلس، وذلك في موعد أقصاه ١٥ يومًا من تاريخ غلق باب الترشح وفي حال عدم اكتمال العدد المطلوب يتم تعيين لجنة نقابية مؤقتة لمدة عام واحد.

وسبق أن أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا بشأن إعفاء طالبي القيد بالجدول العام في نقابة المحامين من شرط شهادة اجتياز أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية لحين إتمام إنشاء الأكاديمية، وبدء العمل فيها، وإتاحة التقدم إليها لمن يشاء من خريجي كليات الحقوق وما يعادلها.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى المواد الخاصة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، ونظرًا لأنه جارٍ إنشاء الأكاديمية وسيستغرق هذا وقتًا لإتمام المهمة التى تحتاج إلى تغطية ضخمة سواء لترتيب وإنشاء المبنى اللازم للأكاديمية أو لوضع البرامج الدراسية لكل فصل دراسي أم لاختيار هيئة التدريس وكذا العاملين بالأكاديمية، وفق ما صرح به نقيب المحامين.