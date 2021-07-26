الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: 811 مليون شخص واجهوا المجاعة عام 2020

أنطونيو جويتريش
أنطونيو جويتريش

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم، أن جائحة فيروس كورونا زادت من خطر المجاعة في العالم حيث واجهها في العام الماضي 2020 أكثر من 800 مليون شخص.

وقال جوتيريش، في كلمة مصورة بثت خلال اجتماع حول إعداد قمة دولية بشأن الأنظمة الغذائية: "واجه 811 مليون شخص على الأقل عام 2020 المجاعة، وهذا العدد أكبر بـ161 مليونًا من سابقه في 2019. وكان للانقطاعات في الإمداد الناجمة عن جائحة كوفيد-19 دور كبير في حدوث ذلك".

وأضاف: «نتأخر بشكل ملموس في تنفيذ جدول أعمال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. بسبب الفقر وعدم المساوة والأسعار المرتفعة، والأغذية السالمة غير متاحة لـ3 مليارات شخص»، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "التغيرات في المناخ والنزاعات تمثل مصدرًا ونتيجة لهذه المشكلة".

الامم المتحدة أنطونيو جويتريش خطر المجاعة ملايين الأشخاص أزمة جائحة كورونا تغيرات المناخ النزاعات

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