تونس تتسلم طائرة مساعدات ألمانية لدعمها في مواجهة كورونا

تسلمت تونس صباح اليوم الإثنين، طائرة عسكرية ألمانية محمّلة بأسرّة طبية ومعدات ومستلزمات صحية، وذلك في إطار دعم جهودها لمجابهة جائحة كوفيد-19.

ووفقًا لما ذكرته الرئاسة التونسية في بيانٍ لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حلّت، صباح اليوم الإثنين، بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية ألمانية محمّلة بأسرّة طبية ومعدات ومستلزمات صحية واختبارات تحليل سريع ضد فيروس كورونا ممنوحة من جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19".

وتوجهت رئاسة الجمهورية التونسية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ببالغ الشكر والتقدير على هذه المبادرة التضامنية التي تعزز روابط الصداقة المتينة وعلاقات التعاون المثمر بين البلدين.

وفي وقتٍ سابق، تسلمت تونس معدات ومستلزمات طبية ومكثفات أكسجين وسيارة إسعاف متطورة ودفعة أولى من مادة الأكسجين قادمة من إيطاليا، وذلك بحضور وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

كما أعلنت الرئاسة التونسية تسلم معدات وتجهيزات طبية ممنوحة من جمهورية البرتغال، إضافة إلى 150 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد ممنوحة من مملكة بلجيكا، وذلك في إطار مواصلة الدعم الدولي لجهود تونس في مواجهة تفشي جائحة (كوفيد-19).

وفي 23 من يوليو الجاري، أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد، على عملية تسلّم 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الممنوحة من الجمهورية الفرنسية إلى تونس في إطار دعم جهودها لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

مساعدات عربية ودولية لتونس

وتأتي المساعدات الأخيرة ضمن سلسلة من المساعدات الطبية التي أرسلتها عدد من الدول العربية والأوروبية إلى تونس لمساعدتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بعد تصريحات المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، بأن الوضع الصحي الحالي كارثي وانهيار المنظومة الصحية في البلاد بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا، لا سيما في ظل التحورات الأخيرة للفيروس وظهور سلالات جديدة أدت إلى ارتفاع معدل الإصابات في تونس.

وفي هذا الصدد، أرسلت مصر حتى الآن 6 طائرات عسكرية إلى تونس محملة بمعدات ومستلزمات طبية متنوعة وكميات من الأدوية وآلات مراقبة تنفس وأجهزة أكسجين، فيما أجرى الرئيس التونسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيه خالص الشكر على إرسال المساعدات المصرية الأخيرة، لمعاضدة جهود تونس في التصدي لجائحة كوفيد-19.