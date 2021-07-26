الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد حصدها البرونزية.. قصة هداية ملاك بين فنون جميلة أولمبياد طوكيو 2020

هداية ملاك
هداية ملاك

حققت هداية ملاك، إنجازًا تاريخيًا، بحصدها الميدالية البرونزية بمنافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020". 

هداية ملاك أصبحت أول لاعبة مصرية تحقق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 والتي تقام في اليابان، في منافسات 67 كجم سيدات، وتوّجت هداية ملاك بالميدالية بعد تفوقها على الأمريكية "بيج ماكفرسون" في مباراة تحديد الفائز بنتيجة 19-0.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن هداية ملاك
-ولدت في القاهرة 21 إبريل عام 1993 وهي أول لاعبة عربية وإفريقية تتأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو.
-وفازت ببرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.
-طالبة بالفرقة النهائية بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.
-بدأت مسيرة هداية ملاك في لعبة التايكوندو في العاشرة من عمرها، وسرعان ما حصدت الميداليات والجوائز، وظفرت ببطولة الجمهورية عن سن 14 عامًا.
-أول لاعبة تايكوندو عربية وأفريقية تحصد ميدالية في الألعاب الأولمبية في دورتين متتاليتين، إذ توجت ببرونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وبرونزية أولمبياد طوكيو 2020.
-حصدت أكثر من 30 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الإفريقية، ودورة ألعاب البحر المتوسط.
-شاركت هداية في أولمبياد لندن 2012، ووصلت إلى ربع النهائي حيث فازت على لاعبة نيوزيلندا في دور الـ16، لكنها هُزِمَت من لاعبة فرنسا في ربع النهائي. 
-فازت بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016. 
-حصلت على ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأفريقية 2011 – بطولة أفريقيا 2012 – بطولة العالم للجامعات 2012 – بطولة الأقصر الدولية 2014 – بطولة البحرين الدولية 2014 – البطولة الدولية 2015 – بطولة العالم العسكرية 2015 – بطولة بولندا المفتوحة 2015 – بطولة الجائزة الكبرى 2015 – بطولة الفجيرة 2016.
-كانت اللاعبة العربية والأفريقية الوحيدة التي تتأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.وحققت إنجازاً كبيراً لمصر بفوزها بالميدالية البرونزية. 
 

هداية ملاك اللاعبة المصرية هداية ملاك مصر أولمبياد طوكيو 2020

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وائل لطفي

الإجابة تونس!

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