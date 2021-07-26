الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومي للإعاقة»: دورة تدريبة لتعليم لغة الإشارة لموظفي وزارة العدل

ورشة عمل المجلس القومي
ورشة عمل المجلس القومي للإعاقة

افتتح المجلس القومي لذوي الإعاقة، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية حول «تعليم لغة الإشارة لموظفي وزارة العدل»؛ في إطار التعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية.

وتهدف ورشة العمل التي تستمر حتى 5 اغسطس المقبل، إلی إكساب المشاركين في الدورة بعض المعارف والمهارات اللازمة من أجل تسهيل عملية التواصل مع الاشخاص من الصم وضعاف السمع، وتحديد طرق التعامل الصحيحة معهم.

وشهدت جلسة الافتتاح حضور المستشارة أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة، وصالح إبراهيم عبد المقصود، الأمين العام المساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وماجد جامع، منسق المشروعات بمؤسسة هانس زايدل.

من جانبه، رحب الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون المشترك مع مؤسسة هانس زايدل في تعليم لغة الاشارة للمتعاملين مع الأشخاص من الصم وضعاف السمع، لتسهيل التواصل معهم وضمان قدرة هذه الشريحة على المشاركة الفعالة في الحياة العامة، ومؤكدا أن التعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة العدل يأتي تفعيلا للبروتوكول المشترك بين الجانبين لخدمة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يصب في محور اهتمامات وزارة العدل تحت قيادة المستشار عمر مروان وزير العدل.

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دورة تدريبة لتعليم لغة الإشارة لموظفي وزارة العدل

وكان شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، والمقرر بدء أعمالها 30 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وعرض المجلس في جناحه خلال فترة المعرض أحدث الإصدارات ووسائل التوعية التي يقدمها المجلس للأشخاص ذوي الإعاقة ، بالإضافة إلى عرض تجربة الكتب المنطوقة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بواسطة تقنية برنامج (ديزي) والإطلاق التجريبي للموقع الإلكتروني للمجلس وتتوافر به وسائل الإتاحة التي تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووفر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في جناحه عدد من مترجمي لغة الإشارة المتطوعين لترجمة الإرشادات اللازمة بلغة الإشارة لرواد المعرض من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية؛ وكذلك ترجمة فعاليات المعرض وندواته التثقيفية وتقام هذا العام بنظام المنصة التفاعلية والأونلاين؛ ويوفر المجلس على موقعه الإليكتروني وصفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك)  https://www.facebook.com/NCPDEGYPT/ جميع الإرشادات المتعلقة بزوار المعرض من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم وطرق الدخول، والإجراءات الإحترازية والوقائية المشددة لجمهور المعرض ورواد جناح المجلس.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تعليم لغة الإشارة وزارة العدل ورشة العمل حقوق الإنسان والمرأة الدكتور أشرف مرعي

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وائل لطفي

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