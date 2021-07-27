الثلاثاء 27 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«حبك نار».. لماذا تتصدر الفنانة نيللي كريم تريند جوجل؟

نيللي كريم
نيللي كريم

تصدرت الفنانة نيللي كريم تريند جوجل بعد ظهورها، أمس، في حفل الساحل الشمالي مع مصطفى قمر وكانت تردد معه كلمات أغنية فيلم "حبك نار" الذى جمعهما من قبل 2004، وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المعلومات عن نيللي كريم:
- تبلغ من العمر 46 عامًا
- بدأت حياتها المهنية في مجال رقص الباليه
- في مدينة الإسكندرية في مصر لأب مصري وأم روسية.  
- التحقت بمدرسة الباليه منذ أن كان عمرها أربع سنوات
- عملت راقصة باليه في الأوبرا منذ عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين، وكانت إحدى أفضل راقصات الباليه في دار الأوبرا المصرية.
- 1999 عرض عليها المخرج أشرف لولي المشاركة في فوازير حلم ولا علم مع الفنان صلاح عبد الله وبالفعل شاركت بها. 
- شاركت ضمن فريق عمل مسلسل وجه القمر الذي تم عرضه عام 2000 بطلب من فاتن حمامة للمخرج عادل الاعصر ومن هنا كانت انطلاقتها كممثلة متميزة.
- تمكنت من المشاركة في العديد من الأفلام المتميزة، والتي كان أبرزها (سحر العيون). إلى جانب هذا تألقت أيضًا في العديد من المسلسلات التي شاركت بها والتي بدأت بعام 2000 مع مسلسل (وجه القمر)، مرورا بمسلسلات عده مثل (حديث الصباح والمساء، ذات، سجن النساء). 
- تزوجت اول مرة وعمرها لم يتجاوز العشرين عامًا وأنجبت طفلين يوسف وكريم . 
- الزيجة الثانية من من خبير التغذية هاني أبو النجا وأنجبت منه  بنتين وهما سيليا وكنده.
- حققت نجاح كبير في مسلسل ب ١٠٠ وش الذي عرض في رمضان 2020
- وقالت في تصريحات تلفزيونية سابقة: "مفيش حد سعيد 100% ولا تعيس 100% أكيد بيبقى فيه وقعات، أنا شخص حساس جدًا بس مبزعلش من حد، وكل واحد بحاول اديله عذره، وبحاول على أد ما أقدر إن ما أخليش حاجة تكسرني ولا تزعلني جدا".

نيللي كريم خلال الحفل
نيللي كريم الفنانة نيللي كريم الفنان مصطفي قمر حفل الساحل الشمالي فيلم حبك نار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

القبض على «فتاة الهوهوز».. ومفاجأة بشأن مصور الفيديوهات

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوي الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أشرف زكى.. دفاعًا عن الفن

ثروت الخرباوي

مشروع الإخوان هو الخصم الأكبر للإسلام

منى رجب

دولة قوية متقدمة.. وإنسان لديه انتماء

جمال-أسعد

السد الإثيوبى وتفعيل الإمكانات

ماجد حبته

خاتمة «الربيع» الإخوانى

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

4 وفيات و1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد انضمامها للاتحاد الإفريقي كمراقب .. ماهي خطط وأهداف إسرائيل؟

أولمبياد طوكيو 2020: السباحة الإسرائيلية أناستازيا جوربينكو في النهائي برقم قياسي