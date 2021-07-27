«حبك نار».. لماذا تتصدر الفنانة نيللي كريم تريند جوجل؟

تصدرت الفنانة نيللي كريم تريند جوجل بعد ظهورها، أمس، في حفل الساحل الشمالي مع مصطفى قمر وكانت تردد معه كلمات أغنية فيلم "حبك نار" الذى جمعهما من قبل 2004، وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المعلومات عن نيللي كريم:

- تبلغ من العمر 46 عامًا

- بدأت حياتها المهنية في مجال رقص الباليه

- في مدينة الإسكندرية في مصر لأب مصري وأم روسية.

- التحقت بمدرسة الباليه منذ أن كان عمرها أربع سنوات

- عملت راقصة باليه في الأوبرا منذ عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين، وكانت إحدى أفضل راقصات الباليه في دار الأوبرا المصرية.

- 1999 عرض عليها المخرج أشرف لولي المشاركة في فوازير حلم ولا علم مع الفنان صلاح عبد الله وبالفعل شاركت بها.

- شاركت ضمن فريق عمل مسلسل وجه القمر الذي تم عرضه عام 2000 بطلب من فاتن حمامة للمخرج عادل الاعصر ومن هنا كانت انطلاقتها كممثلة متميزة.

- تمكنت من المشاركة في العديد من الأفلام المتميزة، والتي كان أبرزها (سحر العيون). إلى جانب هذا تألقت أيضًا في العديد من المسلسلات التي شاركت بها والتي بدأت بعام 2000 مع مسلسل (وجه القمر)، مرورا بمسلسلات عده مثل (حديث الصباح والمساء، ذات، سجن النساء).

- تزوجت اول مرة وعمرها لم يتجاوز العشرين عامًا وأنجبت طفلين يوسف وكريم .

- الزيجة الثانية من من خبير التغذية هاني أبو النجا وأنجبت منه بنتين وهما سيليا وكنده.

- حققت نجاح كبير في مسلسل ب ١٠٠ وش الذي عرض في رمضان 2020

- وقالت في تصريحات تلفزيونية سابقة: "مفيش حد سعيد 100% ولا تعيس 100% أكيد بيبقى فيه وقعات، أنا شخص حساس جدًا بس مبزعلش من حد، وكل واحد بحاول اديله عذره، وبحاول على أد ما أقدر إن ما أخليش حاجة تكسرني ولا تزعلني جدا".

نيللي كريم خلال الحفل