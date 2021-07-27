الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رواد السوشيال لمدرب سيف عيسى: «أحلى تشجيع»

سيف عيسي
سيف عيسي

صوته الوحيد هو الذي امتزج بالهواء ليصل إلى لاعبه سيف عيسى، مشجعًا إياه بجملة "50 ثانية وتبقى بطل أوليمبي يالا"، وقتها شعر اللاعب بالأمان والدعم المستمر من مدربه محمد مجدي، مدرب المنتخب الوطني للتايكوندو، فاستمر لآخر نفس حتى تمكّن من تحقيق ثان ميدالية برونزية للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020.

فيديو مدته لا تتعد الـ5 ثوانِ، صدّر البهجة والسعادة داخل نفوس المصريين، شعروا بما واجهه المدرب محمد مجدي، واللاعب سيف عيسى من صعوبات للوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020، المقامة في اليابان، وتحقيق ميدالية بها وليس التواجد كتشريف وليس أكثر خاصًة بعد تأجيل الحلم بسبب فيروس كورونا الذي ضرب العالم مؤخرًا.

اعتبر روّاد السوشيال ميديا أن الكلمات التي خرجت عن المدرب محمد مجدي، أنه أفضل تشجيع ظهر خاصًة أن لفظ "يالا" الذي اُستخدم هو دراج بين الناس القريبة لبعضها، وكتب محمد حميد من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "أحلى تشجيع والنبي"، وعلّق أحمد علي خليل، على مقطع الفيديو المنتشر قائلًا: "مبهج وجميل".

وكتبت بسنت البنا، من روّاد السوشيال ميديا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "سيبكوا من الجملة كلها اهم حاجة يلااا دي، التاتش المصري مفيش احلى منه والله"، واتفق في الرأي معها، حساب يحمل أسم حسين عبد الجواد قائلًا: " كل مدرب يحفذ اللاعب بتاعة بالطريقة اللي هو عارف انه هو ده الي ممكن يحمسه ويخليه يموت نفسه ويحافظ علي النتيجة وخصوصآ انه لاعب سنه صغير عنده 21 سنة، الف مبروك لسيف ولمدربه واهله والتايكوندو المصري والشعب المصري كله، الحمد لله ويارب".

وكان سيف عيسى، بطل التايكوندو، قد خسر أمام الروسي ماكسيم خرامتكوف 13-1 في منافسات نصف النهائي لمنافسات فردي الرجال وزن 80 كجم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، وتمكن سيف عيسى في الفوز على الإيطالي سيمون أليسيو، في ربع نهائي التايكوندو، ليتأهل إلى نصف النهائي لمنافسات فردي الرجال وزن 80 كجم.

رواد السوشيال
رواد السوشيال
رواد السوشيال
رواد السوشيال
أحلى تشجيع سيف عيسي منتخب التايكوندو بطل أوليمبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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