«ميقاتى» يحصل على أغلبية أصوات النواب لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

حصل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، على أغلبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية الملزمة لتكليفه برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة قبل أيام.

ووفقًا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، قال النائب اللبناني أنور الخليل باسم كتلة "التنمية والتحرير" من قصر بعبدا الرئاسي: "سمينا الرئيس نجيب ميقاتي ليكون الرئيس المكلف، وتمنينا على فخامة الرئيس أن يكون عونًا للرئيس المكلف"، مضيفًا: "الكتلة تدعم الوصول إلى حكومة مهمة مكونة من اختصاصيين غير سياسيين".

من جانبه، قال النائب جهاد الصمد: "انسجامًا مع قناعاتي الأساسية سميت الرئيس نجيب ميقاتي، باعتباره الأكثر قبولًا في هذه المرحلة، ولأن تشكيل الحكومة أصبح ضرورة بعدما أضعنا 9 أشهر".

يأتي ذلك فيما صرح النائب المستقل جان طالوزيان: "سميت الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة".

بدوره، قال النائب المستقل ميشال ضاهر: "أسمى الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، وإذا تشكلت وفق المبادرة الفرنسية سأعطيها الثقة".

وبدأت الجولة الثانية للاستشارات النيابية الملزمة بين الرئيس اللبناني ميشال عون، والكتل النيابية والمستقلين بمجلس النواب، وذلك لتسمية رئيس جديد لتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية، وذلك بعد اعتذار رئيسين مكلفين واستمرار الفراغ الحكومي لمدة تقترب من عام منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب في العاشر من أغسطس الماضي.

ويحتاج ميقاتي لإعلان تكليفه بتشكيل الحكومة رسميًا إلى أغلبية الأصوات (50 بالمائة + 1) من إجمالي عدد النواب الحاضرين للمشاورات من بين النواب المدعوين للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة وعددهم 118 نائبًا من أصل 128 نائبًا، هم قوام مجلس النواب اللبناني، وذلك لغياب 10 نواب بسبب الوفاة والاستقالة من المجلس في أعقاب حادث انفجار ميناء بيروت البحري.

وفي وقتٍ سابق من يوليو الجاري، اعتذر رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك خلال لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا الرئاسي بلبنان.