الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بدء تركيب 132 حنفية حريق في قرى «حياة كريمة» بالدقهلية

اجتماع نائب محافظ
اجتماع نائب محافظ الدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، هيثم الشيخ نائب المحافظ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برئاسة اجتماع متابعة تنفيذ حنفيات حريق بقرى مركز شربين التي تشملها المبادرة الرئاسية، وتقرر البدء فورا في تركيب 132 حنفية حريق في 11 قرية مرحلة أولى من القرى الـ26 المستهدفة.

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اجتماع نائب محافظ الدقهلية 

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة، وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ لرئاسة الإجتماع التنسيقي لتنفيذ حنفيات حريق بالقري ال26 التي تستهدفها مبادرة حياة كريمة ، وتم خلال الإجتماع الذي حضره ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولي الحماية المدنية، إستعراض ومناقشة خطة تنفيذ حنفيات حريق بقري مركز شربين في إطار النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمبادرة حياة كريمة وإستمع نائب المحافظ إلى شرح تفصيلي عن الخطوات التنفيذية لبدء التنفيذ لعدد 123 حنفية حريق في عدد 11 قرية من القري ال26 المستهدفة وذلك كمرحلة أولى.

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اجتماع نائب محافظ الدقهلية 

وأكد هيثم الشيخ، نائب المحافظ على ضرورة التنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي ورئاسة مركز شربين والوحدات المحلية القروية التي يتم التنفيذ بها والهيئة الهندسية والحماية المدنية وعمل محضر انضمامي بين كافة الجهات لسرعة البدء في التنفيذ

 وأكد هيثم الشيخ، نائب المحافظ  علي الإهتمام البالغ للسيد المحافظ ومتابعته المستمرة لأعمال المشروعات بمبادرة حياة كريمة بنطاق محافظة الدقهلية أولا بأول، مشيرا أن المبادرة الرئاسية تستهدف تطوير شامل لكل قطاعات المرافق والخدمات بالقري المدرجة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 حضر الإجتماع العقيد أحمد عوض وكيل إدارة الحماية المدنية والرائد محمد زهدي ممثلا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندسة شيماء صديق مدير عام المرافق ومحاسب طارق شكري رئيس مركز ومدينة شربين وأحمد عبد العليم مدير وحدة حياة كريمة.

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اجتماع نائب محافظ الدقهلية 
الدقهلية هيثم الشيخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين القرى المبادرة الرئاسية السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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